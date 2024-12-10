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Рамин Мамедов призвал бороться с ложной интерпретацией религиозных учений

Рамин Мамедов призвал бороться с ложной интерпретацией религиозных учений Азербайджан выступает против ложной интерпретации религиозных учений и их использования в качестве инструмента для раскола общества.
Религия
10 декабря 2024 г. 15:22
Рамин Мамедов призвал бороться с ложной интерпретацией религиозных учений

Госкомитет по работе с религиозными структурами выступает против ложной интерпретации религиозных учений и их использования в качестве инструмента для раскола общества.

Как передает Report, об этом заявил председатель Госкомитета Рамин Мамедов на региональной конференции "Традиции и современность в глобализирующемся мире" в Мингячевире.

"Азербайджанский народ имеет собственные уникальные обычаи и традиции. Мы должны строить свое будущее своими руками, и традиции не создают никаких препятствий для развития общества. Наоборот, одной из главных особенностей азербайджанского народа является то, что мы превращаем стремление к прогрессу в национальную традицию", - подчеркнул Мамедов.

Мамедов с сожалением отметил, что некоторые представители обществ неверно интерпретируют религиозные учения. "Необходимо бороться с подобными явлениями. Религия не должна превращаться в инструмент для раскола общества, создания противоречий в национальном сознании. Это одна из главных целей. Вера – очень важный элемент национально-духовных ценностей", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Ramin Məmmədov: Əsas məqsədlərdən biri dinin yanlış interpretasiyalarını dəyişməkdir

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