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Рамин Мамедов пригласил министра по делам религий Вьетнама в Азербайджан

Рамин Мамедов пригласил министра по делам религий Вьетнама в Азербайджан Рамин Мамедов пригласил министра по делам религий Вьетнама в Азербайджан
Религия
6 мая 2025 г. 14:05
Рамин Мамедов пригласил министра по делам религий Вьетнама в Азербайджан

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов встретился с министром по делам этнических меньшинств и религий Вьетнама Дао Нгок Зунгом.

Как сообщает Report, встреча прошла в рамках визита главы комитета во Вьетнам. В ходе беседы Рамин Мамедов отметил, что под руководством президента Ильхама Алиева в Азербайджане последовательно реализуются меры по развитию и популяризации национально-духовных ценностей, традиций толерантности и мультикультурализма.

Он проинформировал вьетнамского министра о текущем состоянии государственно-религиозных отношений в стране, ситуации в религиозной сфере, а также о мероприятиях, направленных на укрепление межрелигиозного диалога. Рамин Мамедов подчеркнул, что межрелигиозная гармония и традиция мирного сосуществования являются важными чертами азербайджанского общества и пригласил министра Дао Нгок Зунга посетить Азербайджан.

Министр выразил благодарность за приглашение и отметил важность изучения опыта стран с устоявшимися традициями толерантности в контексте развития межрелигиозного диалога.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRamin Məmmədov Vyetnamın etnik azlıqlar və dini işlər nazirini Azərbaycana dəvət edib

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