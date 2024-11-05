О нас

Рамин Мамедов: Послание саммита миру крайне важно для предотвращения будущих угроз

Рамин Мамедов: Послание саммита миру крайне важно для предотвращения будущих угроз
Религия
5 ноября 2024 г. 12:01
Рамин Мамедов: Послание саммита миру крайне важно для предотвращения будущих угроз

Рамин Мамедов: Послание саммита миру крайне важно для предотвращения будущих угроз

Послание бакинского Глобального саммита религиозных лидеров миру будет иметь исключительно важное значение для предотвращения будущих угроз.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов на Глобальном саммите религиозных лидеров в преддверии COP29 в Баку.

По словам председателя комитета, разделение ответственности может стать лучшим способом борьбы, самым эффективным инструментом для преодоления глобальных вызовов.

"Реальность такова, что государства имеют свои притязания в системе международных отношений, а люди - свои жизненные цели. Однако эти притязания и цели не должны достигаться за счет действий, приводящих к несправедливости по отношению к планете, природе и окружающей среде. Если мы будем опираться на понятие справедливости, то сможем спасти будущее человечества. Саммит религиозных лидеров, возможно, является лучшей платформой для поиска золотой середины. Потому что справедливость - это общее понятие, лежащее в философии всех религий", - сказал Мамедов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ramin Mammadov: Message of Global Summit of Religious Leaders to world crucial for overcoming future threats
Версия на азербайджанском языке Ramin Məmmədov: Sammitin dünyaya verəcəyi mesaj gələcək təhlükələri dəf etmək üçün son dərəcə mühümdür

Экслюзивные новости

ЦБА введет требование отчета об устойчивом финансировании для крупных проектов
ЦБА введет требование отчета об устойчивом финансировании для крупных проектов
5 ноября 2024 г. 12:51
Центробанк обнародовал режим работы финсектора во время COP29
Центробанк обнародовал режим работы финсектора во время COP29
5 ноября 2024 г. 12:23
Политолог: Антиазербайджанская резолюция Европарламента демонстрирует его откровенную предвзятость
Политолог: Антиазербайджанская резолюция Европарламента демонстрирует его откровенную предвзятость
4 ноября 2024 г. 10:00
Официальный Киев: Азербайджан демонстрирует готовность быть лидером в регионе
Официальный Киев: Азербайджан демонстрирует готовность быть лидером в регионе
2 ноября 2024 г. 12:18
Кенан Полео: Великобритания и Азербайджан работают над формированием долгосрочного наследия COP29
Кенан Полео: Великобритания и Азербайджан работают над формированием долгосрочного наследия COP29
31 октября 2024 г. 14:44
В Азербайджане подготавливается кадастр минеральных вод
В Азербайджане подготавливается кадастр минеральных вод
29 октября 2024 г. 19:52
Эксперт: Торговый оборот между Баку и Исламабадом может достигнуть 2 млрд долларов к 2030 году
Эксперт: Торговый оборот между Баку и Исламабадом может достигнуть 2 млрд долларов к 2030 году
29 октября 2024 г. 11:39
Эксперт: Предвзятая резолюция Европарламента - неприятие независимой внешней политики Азербайджана
Эксперт: Предвзятая резолюция Европарламента - неприятие независимой внешней политики Азербайджана
28 октября 2024 г. 14:26
ЦИК Узбекистана впервые протестирует электронное голосование на выборах
ФотоЦИК Узбекистана впервые протестирует электронное голосование на выборах
26 октября 2024 г. 13:29
Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
25 октября 2024 г. 16:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi