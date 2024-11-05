Рамин Мамедов: Послание саммита миру крайне важно для предотвращения будущих угроз

Рамин Мамедов: Послание саммита миру крайне важно для предотвращения будущих угроз

Послание бакинского Глобального саммита религиозных лидеров миру будет иметь исключительно важное значение для предотвращения будущих угроз.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов на Глобальном саммите религиозных лидеров в преддверии COP29 в Баку.

По словам председателя комитета, разделение ответственности может стать лучшим способом борьбы, самым эффективным инструментом для преодоления глобальных вызовов.

"Реальность такова, что государства имеют свои притязания в системе международных отношений, а люди - свои жизненные цели. Однако эти притязания и цели не должны достигаться за счет действий, приводящих к несправедливости по отношению к планете, природе и окружающей среде. Если мы будем опираться на понятие справедливости, то сможем спасти будущее человечества. Саммит религиозных лидеров, возможно, является лучшей платформой для поиска золотой середины. Потому что справедливость - это общее понятие, лежащее в философии всех религий", - сказал Мамедов.