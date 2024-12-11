Рамин Мамедов посетил мечети в Мингячевире и Евлахе

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов посетил мечети "Гейдар", "Захра" и сельскую "Джума" мечеть в Мингячевире, а также мечеть в селе Хаварлы Евлахского района.

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов посетил мечети "Гейдар", "Захра" и сельскую "Джума" мечеть в Мингячевире, а также мечеть в селе Хаварлы Евлахского района.

Как сообщает Report со ссылкой Госкомитет, в ходе встреч с религиозными деятелями Рамин Мамедов отметил, что государственная политика в сфере религии основывается на принципах светскости, свободы совести и вероисповедания, а также равенства религий.

Председатель Госкомитета подчеркнул важность роли религии в обществе и продвижении религиозной толерантности, а также отметил значимость государственной поддержки религиозных общин.

В ходе визита Мамедов отметил, что такие встречи важны для изучения деятельности религиозных общин, их потребностей и укрепления сотрудничества между религиозными общинами и государственными органами.

Религиозные деятели, в свою очередь, выразили удовлетворение высоким уровнем обеспечения свободы вероисповедания в стране и вниманием к их нуждам.