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Рамин Мамедов ознакомился с деятельностью религиозных культовых сооружений, расположенных в Газахе

Рамин Мамедов ознакомился с деятельностью религиозных культовых сооружений, расположенных в Газахе Рамин Мамедов ознакомился с деятельностью религиозных культовых сооружений, расположенных в Газахе
Религия
20 мая 2025 г. 09:25
Рамин Мамедов ознакомился с деятельностью религиозных культовых сооружений, расположенных в Газахе

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов 19 мая ознакомился с функционированием мечетей Джума в Газахе, "Сахават" в селе Чайлы Газахского района и гробницы Гаджи Махмуда Эфенди в селе Асланбейли Газахского района.

Как сообщает Report, на встречах с религиозными деятелями Мамедов подчеркнул, что под руководством президента Ильхама Алиева в Азербайджане осуществляются последовательные меры по сохранению национально-духовных ценностей, традиций толерантности и религиозного разнообразия.

Религиозные деятели подчеркнули, что поддерживают шаги правительства в области защиты и продвижения религиозно-духовных ценностей, а также проекты, реализуемые с целью расширения религиозного просвещения и пропаганды мультикультурных ценностей.

Они отметили, что углубление доверия между религиозными общинами и различными конфессиями, укрепление солидарности имеет важное значение с точки зрения государственных интересов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRamin Məmmədov Qazaxda yerləşən dini ibadətgahların fəaliyyəti ilə tanış olub

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