Рамин Мамедов: Медиа и религия играют важную роль в формировании моральных норм общества

Рамин Мамедов: Медиа и религия играют важную роль в формировании моральных норм общества

Религия представляется через медиа не только как совокупность обрядов, но и как система социальных и духовных ценностей.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Рамин Мамедов на конференции "Современное информационное пространство и свобода вероисповедания" в Шамахы.

По его словам, между религией и информационным влиянием медиа существует прочная, хотя и незримая связь.

"Медиа и религия по отдельности играют важную роль в формировании общественной морали и духовного развития, а вместе их влияние только усиливается, направляя общественное мнение и укрепляя ценности", - подчеркнул Мамедов.

Он добавил, что комитет рассматривает медиа как надежного партнера в вопросах сохранения национальных ценностей и обеспечения идеологической стабильности в обществе, и намерен развивать это сотрудничество.

Отметим, что Global Media Group выступает в качестве медиа-партнера конференции "Современное информационное пространство и свобода вероисповедания".