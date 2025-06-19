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Рамин Мамедов: Характер государственно-религиозных отношений в XXI веке стремительно меняется

Рамин Мамедов: Характер государственно-религиозных отношений в XXI веке стремительно меняется Характер государственно-религиозных отношений в XXI веке стремительно меняется.
Религия
19 июня 2025 г. 18:16
Рамин Мамедов: Характер государственно-религиозных отношений в XXI веке стремительно меняется

Характер государственно-религиозных отношений в XXI веке стремительно меняется.

Об этом северному бюро Report заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов.

Он отметил, что внедрение искусственного интеллекта влияет не только на повседневную жизнь, но и на восприятие исторических традиций и духовных ценностей. "Будучи частью глобального мира, мы сохраняем национальную идентичность, формировавшуюся тысячелетиями. Азербайджан - одна из немногих стран, сумевших сохранить национальную идентичность и в то же время идти в ногу со временем. Эта модель, заложенная общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, стала основой государственной стратегии. Недаром говорят: независимый Азербайджан - шедевр Гейдара Алиева. И сегодня каждый гражданин пользуется этим достижением", - подчеркнул он.

По словам Рамина Мамедова, мультикультурализм - не политический лозунг, а образ жизни в Азербайджане. "Сохраняя религиозные и культурные традиции, мы формируем уважение и к другим культурам. В Азербайджане гражданская идентичность не противопоставляется этнической или религиозной принадлежности. Принцип светского государства для нас - не просто норма, а условие сохранения языка, веры, обычаев и духовных ценностей", - добавил он.

Глава комитета выразил обеспокоенность попытками представить государство и религию как противоположные полюса: "Некоторые политики, общественные деятели и даже ученые искажают суть государственно-религиозных отношений, противопоставляя их друг другу. Это ошибочный подход. Общество должно воспринимать эти сферы как взаимодополняющие".

В завершение он отметил, что Азербайджан своей моделью толерантности и мультикультурализма подает миру пример: "Даже религиозные памятники народа, державшего наши земли в оккупации 30 лет, остались в Баку нетронутыми. Это - наша приверженность человеческим ценностям и уважение к вере вне зависимости от истории конфликта".

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Версия на азербайджанском языке Ramin Məmmədov: XXI əsrdə dövlət-din münasibətlərinin xarakteri sürətlə dəyişir

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