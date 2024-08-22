Рамин Мамедов: Азербайджан восстанавливает религиозно-исторические памятники на освобожденных территориях

Азербайджан реализует важные проекты, связанные с восстановлением религиозно-исторических памятников на освобожденных территориях.

Азербайджан реализует важные проекты, связанные с восстановлением религиозно-исторических памятников на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов на Межрелигиозном форуме G20 в Бразилии.

Отметив, что азербайджанский народ в разные периоды истории страдал от различных форм религиозной дискриминации, Мамедов добавил, что за почти 30 лет армянской оккупации из 67 мечетей было уничтожено 65: "В настоящее время на освобожденных территориях ведется важная работа по сохранению религиозно-исторических памятников. Кроме того, реализуются важные проекты для восстановления разрушенного наследия".

Председатель комитета подчеркнул, что в Азербайджане на протяжении веков представители разных конфессий жили в мире и взаимопонимании. Традиция религиозной свободы и толерантности стала неотъемлемым элементом идентичности Азербайджана, сказал он.

"Комплексная законодательная база, принятая в Азербайджане для защиты и передачи богатого исторического, материального и духовного наследия будущим поколениям, гарантирует равные права и свободы для всех, независимо от расы, национальности, религии, языка и пола", - сказал Мамедов.