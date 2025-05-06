Рамин Мамедов: Азербайджан - одна из редких стран, где никогда не наблюдалось антисемитизма

Азербайджан - одна из немногих стран, где представители различных религиозных общин сосуществуют в условиях мира и солидарности, а проявления религиозной или расовой дискриминации, в том числе антисемитизма, никогда не фиксировались.

Азербайджан - одна из немногих стран, где представители различных религиозных общин сосуществуют в условиях мира и солидарности, а проявления религиозной или расовой дискриминации, в том числе антисемитизма, никогда не фиксировались.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов в ходе встречи с президентом Международного совета по проведению дня Весак Пра Брахмапундитом в рамках визита во Вьетнам.

По его словам, под руководством президента Ильхама Алиева в стране укрепляется атмосфера толерантности, которая стала приоритетом государственной политики. Мамедов подчеркнул, что многовековые традиции мирного сосуществования и религиозной терпимости сформировали в Азербайджане общественную основу для мультикультурализма.

Р. Мамедов также предоставил информацию о работе Госкомитета в сфере развития взаимного сотрудничества с религиозными конфессиями и поддержки деятельности религиозных организаций.