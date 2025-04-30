Рамин Мамедов: Азербайджан и Узбекистан ведут совместную работу для обеспечения мира, стабильности и борьбы с экстремизмом

14:52

Азербайджан и Узбекистан, разделяющие общее историко-культурное наследие, активно сотрудничают в рамках Организации тюркских Государств, стремясь к укреплению мира, устойчивости и противодействию экстремизму.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов, выступая на международной конференции "Матуридизм — учение о толерантности, умеренности и просвещении", проходящей в Самарканде.

Он подчеркнул, что на фоне глобальных вызовов и трансформации культурной картины мира особую значимость приобретает продвижение идей сосуществования, толерантности, солидарности и мультикультурализма, как основ устойчивого мира и безопасности.

Рамин Мамедов отметил важность инициатив, направленных на сохранение национально-духовных ценностей, а также на передачу будущим поколениям подлинного понимания ислама и его места в современном мире.

Говоря о вкладе Азербайджана в развитие исламской цивилизации, он подчеркнул, что страна придает большое значение сохранению исламских ценностей и выступает с рядом международных инициатив, направленных на укрепление межкультурного и межрелигиозного диалога. Среди них — Глобальный форум межкультурного диалога и Саммит религиозных лидеров, проводимые в Баку.

Рамин Мамедов также рассказал о деятельности Азербайджанского института теологии, созданного по распоряжению президента Азербайджана, отметив его ключевую роль в подготовке высококвалифицированных специалистов.

Глава ведомства также выразил уверенность в том, что конференция станет значимой платформой для распространения подлинных ценностей, развития межконфессионального диалога и укрепления глобального мира и стабильности.