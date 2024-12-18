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Рамин Мамедов: Армянская оккупация привела к разрушению исламских и христианских святынь

Рамин Мамедов: Армянская оккупация привела к разрушению исламских и христианских святынь В результате более чем 28-летней оккупации и военной агрессии Армении против Азербайджана были уничтожены материально-культурные памятники и святыни, относящиеся к исламской и христианской религиям.
Религия
18 декабря 2024 г. 11:49
Рамин Мамедов: Армянская оккупация привела к разрушению исламских и христианских святынь

В результате более чем 28-летней оккупации и военной агрессии Армении против Азербайджана были уничтожены материально-культурные памятники и святыни, относящиеся к исламской и христианской религиям.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов на встрече с министром вакуфов и исламских дел Марокко Ахмедом Тауфиком и советником короля Мухаммеда VI Андре Азулеем в Рабате.

Рамин Мамедов подчеркнул усилия Азербайджана по укреплению солидарности между религиями и развитию межрелигиозного диалога. Он отметил, что представители различных конфессий в Азербайджане исторически жили в атмосфере дружбы и взаимного уважения.

Председатель комитета также рассказал о восстановительных работах, проводимых на освобожденных территориях после Отечественной войны, и подчеркнул значимость этих мероприятий для возрождения региона.

Участники встречи высоко оценили инициативы Азербайджана в укреплении межрелигиозных и межкультурных связей, отметив, что страна служит примером мультикультурализма на мировой арене.

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Версия на английском языке ФотоBoth Islamic, Christian religious sites devastated by Armenian occupation
Версия на азербайджанском языке ФотоKomitə sədri: Erməni işğalı nəticəsində İslam və Xristian dinlərinə aid ibadət ocaqları darmadağın edilib

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