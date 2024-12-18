Рамин Мамедов: Армянская оккупация привела к разрушению исламских и христианских святынь

В результате более чем 28-летней оккупации и военной агрессии Армении против Азербайджана были уничтожены материально-культурные памятники и святыни, относящиеся к исламской и христианской религиям.

В результате более чем 28-летней оккупации и военной агрессии Армении против Азербайджана были уничтожены материально-культурные памятники и святыни, относящиеся к исламской и христианской религиям.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов на встрече с министром вакуфов и исламских дел Марокко Ахмедом Тауфиком и советником короля Мухаммеда VI Андре Азулеем в Рабате.

Рамин Мамедов подчеркнул усилия Азербайджана по укреплению солидарности между религиями и развитию межрелигиозного диалога. Он отметил, что представители различных конфессий в Азербайджане исторически жили в атмосфере дружбы и взаимного уважения.

Председатель комитета также рассказал о восстановительных работах, проводимых на освобожденных территориях после Отечественной войны, и подчеркнул значимость этих мероприятий для возрождения региона.

Участники встречи высоко оценили инициативы Азербайджана в укреплении межрелигиозных и межкультурных связей, отметив, что страна служит примером мультикультурализма на мировой арене.