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Протоиерей Константин: Архиепископ Александр говорил о наличии толерантности в Азербайджане

Протоиерей Константин: Архиепископ Александр говорил о наличии толерантности в Азербайджане "Архиерей Александр внес неоценимый вклад в межконфессиальное и межкультурное общение в Азербайджане… Он говорил о толерантности, о мультикультуральности в Азербайджане. На всех уровнях он говорил, что созданы особые условия для проживания всех: и различн
Религия
12 июня 2021 г. 16:34
Протоиерей Константин: Архиепископ Александр говорил о наличии толерантности в Азербайджане

"Архиерей Александр внес неоценимый вклад в межконфессиальное и межкультурное общение в Азербайджане… Он говорил о толерантности, о мультикультуральности в Азербайджане. На всех уровнях он говорил, что созданы особые условия для проживания всех: и различных конфессий, и различных национальностей".

Об этом заявил Report пресс-секретарь Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви, протоиерей Констанстин Поминов в связи с кончиной архиепископа Бакинского и Азербайджанского Александра.

"Именно 10 июня, когда мы открылись, скончался наш правящий архиерей, архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр... Он приехал в Азербайджан в 1995-1996 годах, стал благочинным и потом был возведен в сан епископа, в сан архиепископа, как раз тогда, когда Азербайджан действительно формировался при общенациональном лидере Гейдаре Алиеве".

По его словам, архиепископ Александр очень любил цитировать слова Гейдара Алиева о том, что "богатство Азербайджана не в его ресурсах, а в многонациональности".

"Мы потеряли действительно удивительного человека. Для нас, для священников, для православных это был любящий отец и мудрый наставник…Царствие небесное нашему владыке Александру!", - отметил протоирей Константин Поминов.

Отметим, что архиепископ Александр скончался 10 июня после продолжительной и тяжелой болезни на 69-м году жизни

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