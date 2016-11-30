Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ При поддержке Госкомитета по работе с религиозными структурами в рамках проекта "Защита молодежи от радикальных влияний" религиозной общины мечети "Гейдар" города Гобустан прошло просветительское мероприятие на тему "Ислам является религией мира" (“İslam sülh dinidir”).

Как сообщили Report из пресс-службы комитета, на мероприятии присутствовали заместитель заведующего отделом общественно-политических и гуманитарных вопросов аппарата главы районной ИВ, организатор работы с религиозными структурами Афтандил Шикаров, сотрудник отдела по Шемахинскому региону госкомитета Джавид Ахмедов, председатель религиозной общины Чингиз Бабашов и представители молодежи.

Выступившие коснулись национально-духовных ценностей и заявили, что ислам является религией братства, мира и любви.

Было отмечено, что в Азербайджане в условиях братства и мира живут представители различных народов, а также представители различных религий.