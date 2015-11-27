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    Состоялось первое заседание Комиссии по этике УМК

    Комиссия приняла решения по ряду вопросов

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Прошло первое заседание Комиссии по этике при Совете газиев Управления мусульман Кавказа (УМК).

    Об этом Report сообщили в УМК.

    На мероприятии под председательством первого заместителя председателя УМК, муфтия Гаджи Салмана Мусаева, были рассмотрены поступившие в комиссию обращения, обсужден ряд вопросов.

    В заключении Комиссией по этике было принято решение касательно обсужденных вопросов и даны рекомендации.

    Отметим, что на недавнем заседании председатель УМК Аллахшукюр Пашазаде заявил о намерении создать Комиссию по этике в целях пресечения нежелательных фактов во время религиозных праздников и церемоний, контроля деятельности ахундов и пр.  

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