Профессор: Сегодня Ислам демонизируется в средствах массовой информации

Сегодня Ислам превратился в своего рода "страшилище" и демонизируется в средствах массовой информации.

Сегодня Ислам превратился в своего рода "страшилище" и демонизируется в средствах массовой информации.

Как передает Report, об этом профессор в сфере медиа и коммуникаций, директор программы по глобальным медиа и коммуникациям Идил Осман сказала на проходящей в Баку международной конференции "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: новые глобальные и транснациональные вызовы".

Она отметила, что демонизация Ислама усилилась после теракта 11 сентября.

В свою очередь, подчеркнула она, сегодня чаще всего террористические атаки на западе совершаются националистами.

"Но когда речь идет о данных нападениях, мир рассматривает совершивших их отдельно от какой либо группы, как на индивидуумов, пытаются оказать им психологическую поддержку. При этом, все представители Ислама рассматриваются как группа. Однако в то же время знаменитые деятели, исповедавшие Ислам, наоборот, отделяются от группы мусульман и их религиозная идентичность всеми забывается", - сказала И.Осман.