Президент: Сохранение межконфессиональной гармонии - одно из основных направлений государственной политики

В Азербайджане, который является родиной для всех, кто поселился и живет здесь на протяжении сотен лет, представители различных этнических групп и вероисповеданий и сегодня живут в условиях мира, спокойствия, взаимного уважения и доверия.

В Азербайджане, который является родиной для всех, кто поселился и живет здесь на протяжении сотен лет, представители различных этнических групп и вероисповеданий и сегодня живут в условиях мира, спокойствия, взаимного уважения и доверия.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном послании президента Ильхама Алиева православной христианской общине Азербайджана по случаю праздника Пасхи.

Президент Азербайджана подчеркнул, что сохранение межнациональной дружбы и межконфессиональной гармонии в Азербайджане, продвижение высокой культуры сосуществования и демократических общественно-нравственных ценностей, пропаганда межцивилизационного диалога в глобальном масштабе являются одними из основных направлений нашей государственной политики, основанной на прогрессивных национально-исторических традициях.