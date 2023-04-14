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Президент: Сохранение межконфессиональной гармонии - одно из основных направлений государственной политики

Президент: Сохранение межконфессиональной гармонии - одно из основных направлений государственной политики В Азербайджане, который является родиной для всех, кто поселился и живет здесь на протяжении сотен лет, представители различных этнических групп и вероисповеданий и сегодня живут в условиях мира, спокойствия, взаимного уважения и доверия.
Религия
14 апреля 2023 г. 15:09
Президент: Сохранение межконфессиональной гармонии - одно из основных направлений государственной политики

В Азербайджане, который является родиной для всех, кто поселился и живет здесь на протяжении сотен лет, представители различных этнических групп и вероисповеданий и сегодня живут в условиях мира, спокойствия, взаимного уважения и доверия.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном послании президента Ильхама Алиева православной христианской общине Азербайджана по случаю праздника Пасхи.

Президент Азербайджана подчеркнул, что сохранение межнациональной дружбы и межконфессиональной гармонии в Азербайджане, продвижение высокой культуры сосуществования и демократических общественно-нравственных ценностей, пропаганда межцивилизационного диалога в глобальном масштабе являются одними из основных направлений нашей государственной политики, основанной на прогрессивных национально-исторических традициях.

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Версия на английском языке President: Protection of inter-religious harmony is among main directions of state policy
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycanda dinlərarası harmoniyanın qorunması dövlət siyasətinin başlıca istiqamətlərindən biridir"

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