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Президент Ильхам Алиев поздравил православную общину Азербайджана

Президент Ильхам Алиев поздравил православную общину Азербайджана Президент Ильхам Алиев поздравил православную общину Азербайджана.
Религия
14 апреля 2023 г. 14:35
Президент Ильхам Алиев поздравил православную общину Азербайджана

Президент Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана.

Как сообщает Report, в поздравительном послании говорится:

"Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас со священным праздником Пасхи, передаю всем вам самые искренние пожелания.

В Азербайджане, который является родиной для всех, кто поселился и живет здесь на протяжении сотен лет, представители различных этнических групп и вероисповеданий и сегодня живут в условиях мира, спокойствия, взаимного уважения и доверия. Сохранение межнациональной дружбы и межконфессиональной гармонии в нашей стране, продвижение высокой культуры сосуществования и демократических общественно-нравственных ценностей, пропаганда межцивилизационного диалога в глобальном масштабе являются одними из основных направлений нашей государственной политики, основанной на прогрессивных национально-исторических традициях.

В современной Азербайджанской Республике, известной как один из адресов мультикультурализма в мире, созданы широкие возможности для того, чтобы все этнические и религиозные меньшинства, в том числе христианская община, должным образом пользовались своими национально-духовными ценностями, сохраняли свои традиции, язык и культуру. Похвально, что наши православные граждане, осуществляющие деятельность в такой демократической и толерантной среде, вместе с представителями других вероисповеданий активно участвуют во всех сферах нашей общественно-политической жизни, вносят достойный вклад во всестороннее развитие нашего независимого государства.

Дорогие соотечественники!

Праздник Пасхи является символом возрождения, обновления, чувств милосердия и сострадания. По случаю этого знаменательного дня еще раз желаю каждому из вас счастья, вашим семьям - приятных праздников и благополучия.

С праздником!"

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev congratulates Orthodox Christian community of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın pravoslav xristian icmasını təbrik edib

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