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Президент Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана

Президент Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана Президент Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана.
Религия
4 января 2023 г. 14:30
Президент Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана

Президент Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана.

Как сообщает Report, в поздравительном послании говорится:

"Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас и всю христианскую общину Азербайджана с Рождеством, передаю каждому из вас пожелания счастья и благополучия.

В Азербайджане, где исторически царят атмосфера дружбы и братства, высокая культура сосуществования, представители различных народов и религиозных вероисповеданий веками жили в условиях мира и спокойствия. Сегодня в нашей стране, которая признана одним из центров мультикультурализма в мире и внесла значительный вклад в развитие межцивилизационных отношений, независимо от языка, религии, национальной принадлежности, все имеют равные права и свободы. Сохранение и продвижение культурного многообразия, высоких гуманистических принципов, богатых традиций толерантности, сформировавшихся в нашем обществе на протяжении сотен лет, являются одними из приоритетных направлений нашей государственной политики.

С чувством удовлетворения хочу отметить, что наши соотечественники-христиане, как и другие национально-религиозные группы Азербайджана, сохраняя свои традиции и обычаи, язык и культуру, активно участвуют во всех сферах общественно-политической жизни, достойно выполняют свой гражданский долг в грандиозном процессе развития и созидания, идущем в нашей республике.

Дорогие друзья!

Рождество – символ обновления, чистоты, чувств милосердия и доброты. Еще раз передаю всем вам праздничные поздравления по случаю этого священного дня, желаю вашим семьям счастья, вашим домам – достатка.

С праздником!"

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın pravoslav xristian icmasını təbrik edib

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