Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю праздника Рамазан

В благословенный месяц Рамазан, призывающий человека к нравственной чистоте, гуманизму, единству и равенству, очищающий душу и духовность людей, мусульмане получают возможность достойно выполнить свой долг перед Всевышним, испытывают радость духовного совершенства и благодеяний.
Как сообщает Report, об этом говорится в поздравлении президента Ильхама Алиева азербайджанскому народу по случаю праздника Рамазан.
В поздравлении говорится: "В Азербайджане, являющемся одним из историко-культурных центров исламской цивилизации, каждый год с большими торжествами отмечается праздник Рамазан, возносятся молитвы за благополучие и процветание нашего народа и государства, с глубоким уважением чтится память героических сынов Родины, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность нашей страны".
Глава государства поздравил по случаю этого благословенного праздника всех наших соотечественников, проживающих в Азербайджане и за пределами нашей страны, пожелал их семьям счастья, их домам - достатка.