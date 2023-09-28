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Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми в Зангиланской городской мечети

Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми в Зангиланской городской мечети 28 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми в Зангиланской городской мечети, возводимой Фондом Гейдара Алиева.
Религия
28 сентября 2023 г. 21:16
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми в Зангиланской городской мечети

28 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми в Зангиланской городской мечети, возводимой Фондом Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, глава государства был проинформирован о работе, проделанной в мечети.

Отметим, что в годы оккупации Арменией наших земель исторические, религиозные, культурные памятники в Зангиланском районе также подверглись армянскому вандализму, были разрушены и осквернены. Мечеть в городе Зангилан использовалась в качестве загона для скота. После освобождения наших оккупированных земель в рамках проектов восстановления исторических, религиозных и культурных памятников в Карабахе начались строительно-восстановительные работы и в Зангиланской мечети. Организованная Фондом Гейдара Алиева рабочая группа, в состав которой вошли местные и зарубежные эксперты, оценила состояние мечети, было принято решение о консервации и восстановлении здания, в том числе строительстве на этой территории новой мечети.

Фундамент возводимой в Зангилане мечети был заложен президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым 26 апреля 2021 года.

За минувший период был разработан проект новой мечети и началось строительство. Строительство мечети осуществляется Фондом Гейдара Алиева при поддержке ООО "Паша Холдинг".

В настоящее время продолжаются работы по внутренней отделке мечети, на территории ведутся работы по благоустройству. Реализацию проекта планируется завершить в апреле 2024 года.


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Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev Zəngilan şəhər məscidində görülən işlərlə tanış olub

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