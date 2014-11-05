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    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О проведении реставрационных работ в комплексе "Имамзаде"

    Для завершения реставрационных работ в комплексе Имамзаде Исполнительной власти города Гянджа будет выделено 5 млн манатов

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение "О проведении реставрационных работ в комплексе "Имамзаде" на территории Гянджинского государственного историко-культурного заповедника".

    Как сообщает Report со ссылкой на официальны сайт главы государства, в Распоряжении говорится:

    "Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

    1.Для завершения реставрационных работ в комплексе "Имамзаде" на территории Гянджинского государственного историко-культурного заповедника из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2014 год Резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Исполнительной власти города Гянджа 5,0 (пять) миллиона манатов.
    2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения."

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