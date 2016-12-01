Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане придаем особое значение сохранению этнического и культурного разнообразия, мультикультурализма

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ В Баку проходит международная конференция на тему "Традиции религиозной толерантности на Кавказе и модель мультикультурализма Азербайджана".

Как сообщает Report, на конференции при организации Управления мусульман Кавказа (УМК) принимают участие члены Верховного религиозного совета кавказских народов, государственный советник Азербайджана по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии, академик Камал Абдуллаев, представители Русской православной церкви и Грузинской православной церкви, представители дипломатических представительств, аккредитованных в стране, государственные, общественные и религиозные деятели Азербайджана.

Конференцию открыл председатель УМК Аллахшукюр Пашазаде, который отметил, что сегодня в многонациональном и многоконфессиональном Азербайджане отношения религии и государства, заложенные общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, находятся на очень высоком уровне и развиваются с каждым днем: "В Азербайджане имеется стабильность. Национальная и религиозная толерантность поддерживается на государственном уровне. Здесь политическая воля играет большое значение".

Государственный советник Азербайджана по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии, академик Камал Абдуллаев зачитал обращение президента Ильхама Алиева к участникам конференции.

"Уважаемые участники конференции!

Сердечно приветствую вас – участников международной конференции Высшего религиозного совета народов Кавказа, передаю самые добрые пожелания.

В нашем регионе на протяжении всей истории между различными народами существовали прочные толерантные традиции, добрососедство, опирающееся на взаимное уважение и доверие, дружба и сотрудничество. Исламская религия, как носитель общечеловеческих ценностей, сыграла исключительную роль в становлении и развитии таких отношений.

В настоящее время глобализирующийся мир переживает сложные общественно-политические процессы, наблюдаются такие нежелательные проявления, как конфликты на религиозно-этнической почве, расовая дискриминация, религиозный экстремизм и исламофобия. Против подобных явлений, угрожающих международной безопасности и спокойствию людей, ощущается серьезная потребность в призывах небесных религий к миру, милосердию и солидарности, межцивилизационному диалогу и сотрудничеству. С этой точки зрения обсуждение на конференции тем, связанных с мультикультурализмом и традициями толерантности Азербайджана, воспринимаемыми в мире, как образцовая модель, имеет большое научное, общественное и политическое значение.

Мы на уровне государственной политики придаем особое значение сохранению и дальнейшему развитию в Азербайджане историко-духовного наследия, этно-культурного разнообразия, мультикультурализма, в регулировании государственно-религиозных отношений опираемся на национально-исторические традиции и нормы международного права. Вы также самоотверженно осуществляете аналогичную деятельность в своих республиках. Таким религиозным деятелям, как вы, принадлежит большая роль в утверждении устойчивого мира и спокойствия в нашем общем и родном доме – на Кавказе, пропаганде и поощрении истиной сути общечеловеческих ценностей, исламской религии, своевременном предотвращении чуждых религиозных течений и вредных воздействий.

Объединение членов Высшего религиозного совета народов Кавказа духовными узами в одной структуре во имя великих целей ныне имеет особое значение. Можно считать заслуживающей одобрения деятельность всех, кто принимает участие в этом деле, руководителя структуры - председателя Управления мусульман Кавказа. Хочу выразить уверенность в том, что ваш международный форум, посвященный важной и актуальной теме, пройдет в духе взаимопонимания и солидарности, внесет вклад в дальнейшее укрепление отношений дружбы и братства между нашими странами.

Желаю вам успехов в этом благородном деле, здоровья и счастья".