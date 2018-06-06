Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии ифтара по случаю священного месяца Рамазан

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ 6 июня председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде устроил ифтар в своей резиденции по случаю священного месяца Рамазан.

Как сообщает Report, в церемонии ифтара принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Церемония ифтара началась с чтения аятов из священного Корана и молитвы по случаю месяца Рамазан.

Председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр ПАШАЗАДЕ, приветствуя участников церемонии, сказал:

- Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного.

Ваше превосходительство, уважаемый господин Президент.

Дорогие гости церемонии ифтара.

Уважаемые руководители религиозных конфессий.

Хочу сказать Его превосходительству, господину Президенту Ильхаму Алиеву, удостоившему нас чести на традиционной встрече, посвященной ифтару, и всем гостям «Добро пожаловать!» на наш сегодняшний меджлис, желаю вам, вашим семьям и всему азербайджанскому народу благодати благословенного месяца Рамазан, когда был ниспослан священный Коран.

Уважаемый господин Президент, от имени народа и верующих Азербайджана еще раз поздравляем Вас на сегодняшнем благословенном мероприятии с победой на выборах, передаем самые добрые пожелания. На самом деле, верующие Азербайджана на предыдущих президентских выборах сделали свой выбор в священной Мекке, где принимаются все молитвы, и отдали свои голоса за Его превосходительство Ильхама Алиева. Мы, верующие, и на нынешних выборах еще раз повторили в священной Каабе свои пожелания.

Уважаемый господин Президент, в основе Ваших политических успехов лежит прочное, нерушимое единство народа и власти. То, что на инаугурации Вы, Ваше превосходительство, наряду с Конституцией Азербайджана, положили руку на священный Коран, в первый день нового президентского срока вместе с Первым вице-президентом нашей страны Мехрибан ханум посетили мечеть Гаджи Джавада, построенную по Вашей личной инициативе, является примером уважения к нашей истории, национально-духовным ценностям. Видя это, я, как азербайджанец, духовный лидер, горжусь Вами. Господствующие в Азербайджане свобода вероисповедания, слова, выражения обеспечивают все права и свободы человека наших граждан, принадлежащих к различным национальностям и религиям. Внимание и забота Вашего превосходительства о храмах различных религий, в том числе проводимая в настоящее время вокруг комплекса Тезепир, являющегося религиозным центром, грандиозная работа по благоустройству демонстрируют высокий уровень отношений между религией и государством, гражданского согласия в Азербайджане.

На мероприятиях международного значения, проводимых нами во многих странах мира с целью пропаганды глобальных идей Вашего превосходительства, мы становимся непосредственными свидетелями большой поддержки идей мультикультурализма и исламской солидарности, автором которых Вы являетесь, и доверия к ним.

Ваше превосходительство, многих восхищает то, что лидер Азербайджанского государства способен выдвигать такие отвечающие велению времени грандиозные идеи, в которых нуждается наш мир. Это - торжество школы государственности великого лидера и благосклонность Всевышнего к азербайджанскому народу. Главное не в том, чтобы быть главой большого государства, важнее быть великим государственным деятелем, политическим лидером, обладающим высоким государственным мышлением.

Да, господин Президент, благодаря Вашей дальновидной политике сегодня Азербайджан известен в мире как центр глобальных идей. Бакинский процесс, автором которого является Ваше превосходительство, сегодня приобретает еще большее значение. На грандиозной Бакинской конференции с участием представителей более 40 стран, 8 международных организаций, посвященной итогам «Года исламской солидарности», инициатором которого Вы являетесь, была высоко оценена образцовая роль Азербайджана. Создание при поддержке Вашего превосходительства, с благословения авторитетных мусульманских и немусульманских духовных лидеров постоянно функционирующего при Управлении мусульман Кавказа Бакинского международного центра межрелигиозного и межцивилизационного сотрудничества - яркое проявление актуальности Ваших общечеловеческих идей.

Уважаемый господин Президент, в рамках объявленных Вами годов мультикультурализма и исламской солидарности мы на авторитетных международных мероприятиях, проведенных в Турции, Иране, Швеции, России, Великобритании, Испании, Финляндии и Узбекистане, представили образцовую модель межрелигиозного диалога и сотрудничества в нашей стране. По линии новосозданного центра в этом году в нашей стране и ряде европейских государств, в том числе Германии, Испании, идет подготовка к проведению представительных международных мероприятий.

Управление мусульман Кавказа работой, проводимой в стране и за рубежом совместно с Государственным комитетом по работе с религиозными образованиями, Национальной Академией наук Азербайджана, Бакинским международным центром мультикультурализма, депутатами Милли Меджлиса, руководителями религиозных конфессий в нашей стране и представителями общественности, доводит до внимания мировой общественности идеи Вашего превосходительства, мультикультуральный образ жизни Азербайджана. Ваше превосходительство, Ваши рекомендации, касающиеся развития государственно-религиозных отношений, наше сотрудничество с Государственным комитетом по работе с религиозными образованиями приносят сегодня свои плоды.

Многоуважаемый господин Президент, мир сталкивается с национальным, религиозным, политическим противостоянием, таким злом, как исламофобия, терроризм, сепаратизм. Особо чувствителен вопрос, связанный с первым святилищем мусульман Иерусалимом, являющимся священным для всех небесных религий. Ваше превосходительство, все мы хорошо помним Вашу решительную позицию, продемонстрированную на Стамбульском саммите по Иерусалиму и завоевавшую симпатию мусульман мира. Высказанные Вашим превосходительством мысли о том, что принятое некоторыми государствами решение по Иерусалиму негативно отразится на справедливом урегулировании палестино-израильского конфликта, приведет к угрожающим последствиям на Ближнем Востоке, еще раз нашли подтверждение в справедливых протестах мировой общественности в связи с совершенной в Газе расправой над людьми.

Ваше превосходительство, Азербайджан, экономическая и оборонная мощь которого растет под Вашим руководством, как Вы заявили, никогда еще не был таким сильным. Гигантские энергетические проекты повышают благосостояние нашего народа, укрепляют духовное могущество нации. Сегодня, когда ряд стран мира оказался беспомощным перед проблемой беженцев и вынужденных переселенцев, Вы реализуете проект Великого возвращения азербайджанцев на землю предков. Наш народ гордится тем, что глава государства даровал нам апрельскую победу, подарил мечеть в Джоджуг Марджанлы, являющуюся символом нашего возрождения. Все это укрепляет в нас веру в грядущие победы, Большую победу под руководством нашего Верховного главнокомандующего.

Уважаемый господин Президент, глава оккупационного армянского режима, организатор Ходжалинского геноцида, руки которого запачканы в крови азербайджанского народа, завоевал ненависть собственного народа и был с позором отвергнут им. Мы требуем, чтобы убийца Саргсян, как реальный организатор Ходжалинского геноцида, понес ответственность перед мировой общественностью, предстал перед Судом по правам человека за военные преступления против человечности. Пусть весь мир узнает тех, кто совершил настоящий геноцид, пусть их лжестрадальческий облик будет разоблачен!

Те, кто не желают видеть нашей независимости, побед, одержанных Азербайджаном под Вашим руководством, пытаются организовать извне и внутри страны целенаправленные, коварные вмешательства, идеологическое давление, кампании лжи и клеветы, в частности, привлекают к этому молодежь, пытаются даже вовлечь некоторые религиозные слои в провокацию на почве религиозной дискриминации. Ваше превосходительство, хочу заверить Вас в том, что, иншаллах, ни одна сила не сможет заставить наш народ, верующих, являющихся его неотъемлемой составной частью, свернуть с пути верности Родине, государству, истинной веры и убеждений, идеологии государственности, завещанной нам великим лидером Гейдаром Алиевым.

Уважаемый господин Президент, заслуживает одобрения то, что деятельность Мехрибан ханум, как Первого вице-президента, служит благосостоянию и прогрессу нашего народа и государства. Ваше превосходительство, да ниспошлет Всевышний Аллах побед Вам и Мехрибан ханум.

Уважаемый господин Президент, каждый год в священный Рамазан Вы присутствуете вместе с нами на ифтаре, что является показателем развития Вами традиции, заложенной великим лидером, высокого уровня уважения и доверия к верующим Азербайджана, ко мне, как шейх уль-исламу, и государственно-религиозных отношений. Основу этой прекрасной традиции заложил мой брат, великий лидер Гейдар Алиев, 95-летний юбилей которого мы с большим почтением отметили в этом году. Величие этой гениальной личности, его значение для нашего народа, Родины со временем проявляется еще больше. В самые сложные времена, когда возникла угроза исчезновения Азербайджана, как государства, с политической карты, этнического сепаратизма, распада на религиозной почве, он мобилизовал всех наших граждан, независимо от национальной и религиозной принадлежности, вокруг идеологии азербайджанства, заложил прочную основу азербайджанской государственности, восстановил и сделал вечной нашу независимость.

Ваше превосходительство, Вашим Распоряжением в этом году мы отпраздновали на государственном уровне создание демократической республики в Азербайджане. Не следует забывать, что трёхцветный флаг Демократической Республики вновь поднял над Азербайджаном - в Нахчыване, избранном в 2018 году столицей исламской культуры, именно великий лидер Гейдар Алиев.

Для того, чтобы избавить ту или иную нацию от беды, Всевышний дарует ей руководителей, которые восстанавливают справедливость. В самые напряженные для нашей независимости времена и в сложный для мира период Творец своей милостью даровал азербайджанскому народу таких гениальных лидеров, как Гейдар Алиев и Ильхам Алиев. Да упокоит Всевышний Аллах душу Гейдара Алиева, Вашей родительницы Зарифы ханум и всех шехидов Родины!

Мы, верующие, желаем, чтобы Всевышний Аллах не пожалел своей милости и милосердия для азербайджанского народа и государства, его руководителя. Выражу пожелания словами уважаемой Лейлы ханум: «Пусть солнце всегда светит над нашей страной и планетой!». В эти благословенные дни желаю Вам и Вашей уважаемой семье счастья и новых успехов.

Ваше превосходительство, с этим пожеланием хочу еще раз сказать Вам «Добро пожаловать!», поприветствовать всех приглашенных уважаемых глав религиозных конфессий, дипломатических представителей, авторитетных гостей. Да ниспошлет Аллах всем Вам свое благословение. Аминь!

Мир вам, Милость Аллаха и Его Благословение!

Х Х Х

Выступая на церемонии, архиепископ Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви АЛЕКСАНДР сказал:

- Уважаемый господин Президент.

Ваше святейшество шейх уль-ислам.

Уважаемые главы религиозных общин.

Дамы и господа.

Ваше превосходительство, пользуясь предоставившейся возможностью, считаю за честь выразить Вам от имени православной общины Азербайджана поздравления в связи с впечатляющей победой на выборах Президента Азербайджанской Республики, пожелать Вашему превосходительству многих лет жизни, счастья, благополучия и значительных успехов в Вашей многогранной деятельности.

Азербайджан - многонациональное государство, а в силу этого и поликонфессиональное, что является спецификой внутренней жизни нашей страны. Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев дал такую оценку этому явлению: «Многонациональность - это наше богатство».

Многоуважаемый господин Президент, на заложенном Гейдаром Алиевым фундаменте Вы возвели прекрасное здание, которое известно сейчас под названием «азербайджанская модель мультикультурализма». Как Президент всех граждан страны, независимо от их национальности и вероисповедания, Вы проявляете высокую заботу о нуждах и чаяниях всех верующих людей, об их духовных ценностях, в частности, храмах, домах Божьих, обращаетесь с поздравлениями по случаю наших религиозных праздников. Мы, православные, как и все другие верующие в Азербайджане, пользуемся свободой вероисповедания и всеми другими гражданскими правами, поддержкой со стороны государства. Мы безмерно благодарны Вашему превосходительству, вписавшему своими глубоко содержательными идеями яркие страницы в дело развития межрелигиозного, межцивилизационного диалога в мировом масштабе.

Мультикультурализм в качестве государственной политики Азербайджана выступает на глобальном уровне в защиту общечеловеческих ценностей. Верующие мира высоко ценят это. Подобные усилия в деле искоренения ксенофобии на международной арене дают мощный стимул религиозным деятелям в нашей повседневной работе. Международные конференции, проведенные под влиянием идей Вашего превосходительства в разных странах мира, в частности и в России, стали наглядными примерами их востребованности и всемирного значения.

Значение этих идей для сохранения многоконфессионального и многонационального общества, традиций взаимоуважения, добрососедства и согласия на всем постсоветском пространстве особо подчеркивает Святейший Патриарх Кирилл. За труды в этом направлении Патриарх наградил Первого вице-президента Азербайджанской Республики госпожу Мехрибан Алиеву высокой наградой Русской православной церкви - орденом святой равноапостольной княгини Ольги.

Вместе с аксакалом Кавказа - его светлостью шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде мы делаем все для углубления взаимоуважительных отношений между нашими народами, между Русской православной церковью и Управлением мусульман Кавказа, ради развития и высокого уровня межрелигиозного диалога. В рамках объявленных Вашим превосходительством годов мультикультурализма и исламской солидарности мы активно участвовали на конференциях в разных уголках мира и с гордостью представляли азербайджанскую действительность мультикультуральной жизни.

Желаю Вам, многоуважаемый господин Президент, всем собравшимся и всему азербайджанскому народу всего наилучшего, успехов в деятельности, мира, процветания и милости Всевышнего.

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Руководитель Религиозной общины горских евреев Азербайджана Милих ЕВДАЕВ сказал:

-Уважаемый господин Президент.

Ваше преосвященство уважаемый шейх.

Дорогие участники собрания.

Приветствую всех вас от имени Религиозной общины горских евреев Азербайджана и сердечно поздравляю по случаю священного праздника Рамазан.

Oрудж – победа человеческой воли над искушением. Всевышний никогда не оставит в одиночестве людей, которые держат орудж, совершают намаз. Поэтому да будут приняты Аллахом орудж, выдержанный в этот священный месяц Рамазан, вознесенные молитвы! Пусть сбудутся все ваши мечты, да исполнит их Аллах! Aминь, всемогущий Аллах!

Одним из даров, ниспосланных Аллахом людям, является любовь. Только любовь может возвысить людей выше ангелов. Обращаясь к своим слугам, Аллах говорит, о сын Адама, все любят тебя ради себя, а я люблю тебя ради тебя. Поэтому в этот священный месяц Рамазан желаю, чтобы Аллах даровал всем вам любовь. Да хранит Аллах наше государство, Родину. Уважаемый Президент, Вы заявили всему миру о возможности создания общества, основанного на гармонии религиозного и культурного разнообразия, и его жизнеспособности. Такое общество – Азербайджанская Республика.

Одним из присущих нам качеств является почтение памяти усопших в дорогие для нас дни, чтобы возрадовались их души. Поэтому, уважаемый Президент, хотел бы коснуться одного момента. В одном из Ваших интервью, отвечая на вопрос корреспондента «Если можно было бы вернуть годы назад, в какие годы Вы хотели бы вернуться?», Вы отметили, что вернулись бы в те дни, когда были живы Ваши родители.

(читает стихи)

Уважаемый Президент, основа сегодняшних успехов была заложена великим лидером. Вы продолжаете их благодаря Вашей мудрой внешней и внутренней политике, претворяете в жизнь мечты великого лидера. Поэтому грандиозная победа, завоеванная Вами на президентских выборах 11 апреля, наглядно демонстрирует веру азербайджанского народа в Вас.

(читает стихи)

Евреи веками жили в Aзербайджане в условиях братства с этим народом, мира и спокойствия. В эти дни мы активно участвуем в общественно-политической жизни Азербайджана. Хотел бы отметить, что с середины 2015 года по сегодняшний день в издающемся в американском штате Калифорния тиражом 4,5 миллиона экземпляров Jеwish Journal опубликованы 28 статей нашей общины. В этих статьях говорится о сегодняшних реалиях Азербайджана, достигнутых успехах, роли азербайджанской нефти в войне с германским фашизмом, евреях, проживающих в Азербайджане, их менталитете, кухне - обо всем. Эти статьи выпущены в виде сборника в издательстве Adassa в Германии на английском языке, посредством фирмы «Amazon» распространены во всем мире.

Полученные мною как автором 200 экземпляров этой книги были розданы в республике за короткое время.

Уважаемый Президент, сегодня мы видим, как мечты великого лидера претворяются в жизнь. Просим Аллаха, чтобы под Вашим мудрым руководством в ближайшее время был урегулирован и карабахский вопрос, и такие прекрасные столы были накрыты на карабахской земле.

(читает стихи)

Еще раз сердечно поздравляю всех вас со священным праздником, желаю всем долгих лет жизни. Пусть у всех будет прохладная вода, теплый хлеб, свет в очах, сила в коленях. Да хранит вас Аллах. Большое спасибо.

X X X

Выступая на церемонии, епископ Католической церкви в Азербайджане Владимира ФЕКЕТЕ сказал:

- Ваше Превосходительство господин Президент Ильхам Алиев.

Уважаемый шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

Уважаемые дамы и господа.

Очень рад, что и в этом году мы собрались вместе по случаю месяца Рамазан. Наша встреча является прекрасным поводом для выражения удовлетворения уровнем нашего межрелигиозного сотрудничества.

Уважаемый господин Президент, Вы являетесь гарантом продолжения мудрой политики религиозной толерантности, которую проводил общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев. От имени католиков Азербайджана я хочу выразить Вам свое глубочайшее уважение и признательность.

Посетив Азербайджан в 2016 году, Папа Франциск дал высокую оценку роли Азербайджана в продвижении идей мультикультурализма во всем мире. Его изречения во время исторического визита под девизом «Все мы братья» стало посланием всему миру о том, что Азербайджан издревле играет роль моста между Востоком и Западом, а мультикультурализм является традиционным образом жизни азербайджанского народа.

Слова Папы Франциска во время встреч с Вашим превосходительством, а также с главами религиозных конфессий и верующими Азербайджана в мечети Гейдар наглядно продемонстрировали всему миру приверженность Азербайджана, его лидера делу межрелигиозного диалога на глобальном уровне.

Уважаемый господин Президент, в декабре прошлого года Папа Франциск неожиданно назначил меня первым епископом Католической церкви в Азербайджанской Республике, и этот его шаг продемонстрировал значение, которое придается Азербайджану на международном уровне. Азербайджан стал моим новым Отечеством. Выражая благодарность за это, должен отметить, что мы, католики Азербайджана, как и другие верующие, пользуемся свободой вероисповедания, основными правами человека и поддержкой со стороны государства.

Официальный визит Папы придал новый импульс развитию не только межгосударственных отношений между Ватиканом и Азербайджанской Республикой, но и межрелигиозных связей, в частности, сотрудничеству между Римской Католической Церковью и Управлением мусульман Кавказа, историческим духовным центром, возглавляемым досточтимым шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде, который неустанно трудится во имя торжества идеалов мультикультурализма. Уверен, что постоянно действующий Бакинский международный центр межрелигиозного и межцивилизационного диалога при Управлении мусульман Кавказа, созданный по результатам Бакинской конференции в декабре 2017 года, внесет свой весомый вклад в дело продвижения межрелигиозного диалога на благо всего человечества. В состав Консультативного совета Центра включен и я, за что премного благодарен Его Светлости шейх уль-исламу Пашазаде. Искренне желаем, чтобы и впредь взаимоуважительные отношения между Ватиканом и Азербайджаном продолжались и развивались.

Уважаемый господин Президент.

Уважаемый шейх уль-ислам.

Молитвенно взываю Всевышнего, чтобы всегда было Его Высочайшее благословение над Вами! Позвольте мне от всего сердца пожелать Вам и всем братьям-мусульманам, всему населению Азербайджана крепкого здоровья, Божьей помощи, развития и процветания.

Благодарю.

Х Х Х

Глава государства выступил на церемонии с речью.

Речь Президента Ильхама Алиева

- Ваше преосвященство, уважаемый шейх.

Уважаемые религиозные деятели.

Дамы и господа.

Как и каждый год, мы и в этом году встречаемся на ифтаре в священный месяц Рамазан. Эта прекрасная традиция живет и должна жить. Это свидетельствует об очень высоком уровне государственно-религиозных связей в Азербайджане. Инициатором формирования государственно-религиозных отношений был великий лидер Гейдар Алиев. Великий лидер является автором концепции развития Азербайджана во всех сферах. Определяя направления развития, он проявил очень большую дальновидность. Сегодня успешное развитие Азербайджана стало возможным благодаря реализации именно этой концепции. Гейдару Алиеву принадлежат большие заслуги в том числе в деле построения, налаживания государственно-религиозных отношений. До того, как он пришел к власти, эти отношения в Азербайджане не регулировались, возник большой пробел. Отмечая в прошлом месяце 95-ю годовщину со дня рождения великого лидера, выражая почтение к его светлой памяти, мы говорили о его больших заслугах перед народом, вспоминали его деятельность. И сегодня на ифтаре, организованном его преосвященством шейхом, мы говорим о делах и роли великого лидера в регулировании государственно-религиозных отношений, и это естественно.

Я очень высоко оцениваю деятельность его преосвященства шейха в успешном решении данных вопросов. Развитие государственно-религиозных отношений стало возможным благодаря большому труду его преосвященства шейха, и сегодня эти связи являются образцовыми. Его преосвященство шейх - религиозный деятель, пользующийся огромным уважением не только в Азербайджане, но и на Кавказе, постсоветском пространстве, в Европе и во всем мире. Успешная деятельность его преосвященства шейха преподносит Азербайджан миру как приверженное своим национальным ценностям и в то же время очень открытое, очень толерантное современное государство. Его преосвященству шейху принадлежат очень большие заслуги в том, что государственно-религиозные отношения находятся на столь высоком уровне. Мне известно, что в прошлом году, когда в Азербайджане отмечался «Год исламской солидарности», его преосвященство шейх выступал, говорил во многих странах об азербайджанских реалиях, принимал участие в международных конференциях и доводил до мировой общественности правду о нашей стране.

В Азербайджане представители всех религий живут как одна семья. Это еще раз показывают прозвучавшие на сегодняшнем ифтаре мысли, выступления руководителей традиционных религий. В Азербайджане и государственно-религиозные, и межрелигиозные связи носят образцовый характер. Я знаю, что азербайджанская модель, связанная с этими вопросами, изучается сегодня во многих уголках мира. Это необходимо для нашего успешного развития. Это – проявление нашей государственной политики. В то же время это отражает состояние нашего общества, господствующую в нем атмосферу.

В Азербайджане проводится очень серьезная, продуманная государственная политика по межрелигиозным вопросам, и эта политика поддерживается азербайджанским народом. Регулирование этих отношений в Азербайджане обеспечивает успешное развитие нашей страны. Существующие в Азербайджане национальное согласие, гражданское единство, стабильность построены именно на этих отношениях. Азербайджанский народ привержен своим национальным ценностям, и Азербайджанское государство построено на национальных ценностях. В то же время Азербайджан уже известен в мире как образцовая страна в построении межрелигиозных, межнациональных отношений. Мы посылаем из Азербайджана миру очень серьезный и позитивный сигнал, в то же время высокий уровень этих отношений очень важен для успешного развития нашей страны. У нас одна цель, одно стремление. Мы хотим, чтобы наша страна стала еще сильнее и развивалась еще быстрее. Мы хотим, чтобы азербайджанский народ жил еще лучше, в условиях мира, спокойствия и благополучия. Мы не только хотим этого, но и обеспечиваем это своими практическими шагами.

Несколько дней назад я встретился с действующими в Азербайджане послами мусульманских стран. В месяц Рамазан эти встречи носят традиционный характер. Во время встречи я говорил о наших связях с мусульманскими странами. Эти связи находятся на высоком уровне. Азербайджан является страной, пользующейся очень большой поддержкой, огромным уважением в мусульманском мире. Мусульманские страны всегда поддерживают Азербайджан в международных организациях и хорошо знают, что Азербайджан также в свою очередь поддерживает мусульманские страны во всех международных организациях. Азербайджан играет очень активную и успешную роль в пропаганде исламской культуры в мире. Мы проводили, проводим и будем проводить в различных странах мира многочисленные мероприятия, связанные с представлением исламской культуры. Выставки, культурные программы, презентации, конференции – все эти шаги преследуют одну цель: представить миру исламскую культуру, исламские ценности такими, какие они есть, в ряде случаев возвысить свой голос против искаженных и неверных мыслей об Исламе и донести истинные реалии. Я знаю, что наша деятельность в этой области воспринимается в мусульманском мире с огромным уважением. Наша деятельность еще раз показывает, что Азербайджан вносит большой вклад как в пропаганду исламской культуры, так и в тенденции солидарности между исламскими странами.

Организация исламского сотрудничества очень высоко оценивает решение религиозных вопросов в Азербайджане. Организация исламского сотрудничества постоянно поддерживает нашу страну в связи с армяно-азербайджанским, нагорно-карабахским конфликтом. Приняты многочисленные резолюции, в которых нашли отражение историческая правда, реальная ситуация и продемонстрирована справедливая позиция в связи армяно-азербайджанским, нагорно-карабахским конфликтом. Справедливая позиция Азербайджана поддерживается, и мы признательны Организации исламского сотрудничества за эту поддержку.

Армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован только на основе международных норм и принципов. Нагорный Карабах – наша историческая земля, мы доводим это, эти реалии до всего мира. Изданы многочисленные труды, книги, проведено много мероприятий. Мы должны доводить и доводим историческую правду. Уже ни у кого не вызывает сомнения то, что Нагорный Карабах исторически принадлежал азербайджанскому народу. С правовой точки зрения Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, весь мир признает территориальную целостность Азербайджана. Ни одна страна не признаёт и, уверен, никогда не признает существующий в Нагорном Карабахе криминальный, самопровозглашенный режим. Эти факторы, и исторические факты, и нормы международного права, постановления и резолюции международных организаций не только усиливают нашу позицию, но и создают основу для урегулирования конфликта, правовую базу, и мы добились этого в результате неустанной деятельности. Уверен, что, проводя последовательную политику, мы добьемся поставленной цели, восстановим территориальную целостность нашей страны. У меня нет сомнений в этом. Об этом позволяют говорить исторические реалии, правовая база, резолюции Совета Безопасности ООН, постановления и резолюции других организаций, наше экономическое могущество, военная мощь и сложившаяся в регионе реальная ситуация.

То, о чем я говорил годами, сегодня говорит армянский народ. С самой высокой трибуны мира – с трибуны ООН я разоблачал прежний криминальный режим Армении. Называл их своими именами. Обвинял их в Ходжалинском геноциде, военных преступлениях. Я называл прежнюю власть в Армении кровожадным, криминальным, бандитским режимом. Все это – правда. Я говорил правду, сегодня эту правду говорит армянский народ. Сегодня армянский народ, наконец, понял, что в течение 20 лет им руководил режим криминальной хунты. Режим, который преследовал только свои интересы. Режим, из-за неудовлетворительной и преступной деятельности которого Армения оказалась в столь плачевном состоянии. Я неоднократно говорил, что Армения переживает экономический, демографический кризис, страна пустеет, ежегодно десятки тысяч человек навсегда покидают ее, в Армении нет никаких перспектив для развития. Я говорил, что Азербайджан превратил Армению в тупик, экономический, политический, транспортный тупик. Почему? Потому что Армения оккупировала наши земли. Теперь все это говорит армянский народ. Это еще раз показывает, что Азербайджан добьется в этом конфликте поставленной цели, восстановит правду и справедливость. Надеюсь, что новое руководство Армении не будет повторять ошибок прежней власти, проделает серьезную работу для скорейшего урегулирования конфликта, и будет дан старт реальному, а не ради имитации, переговорному процессу. Таким образом, вопрос может найти решение, и на Кавказе может наступить мир. Мы хотим этого, мы требуем урегулирования конфликта, мы имеем право на это. Надеемся, что данный вопрос в скором времени может найти решение путем переговоров.

В Азербайджане религия отделена от государства. Но государство постоянно поддерживает верующих, является их опорой. Все наши исторические мечети капитально отреставрированы государством. Как отметил его преосвященство шейх, сегодня прилегающая к мечети Тезепир территория очищается. Эта территория станет большой общественной зоной, там создается крупный парк. Потому что в свое время здания вокруг мечети Тезепир скрывали ее величие. Сейчас часть мечети уже открылась, создается большой парк. Ожидается открытие другой части, и, таким образом, в Азербайджане создается прекрасный архитектурный ансамбль.

Биби-Эйбатская мечеть является нашей древней исторической мечетью. Историко-религиозный комплекс «Имамзаде», Шамахинская Джума-мечеть, мечеть Аждарбека капитально отремонтированы государством. Крупнейшая в нашей стране мечеть Гейдара построена за счет государства, по своей архитектуре это целое произведение. Кроме того, в прошлом году в Джоджуг Марджанлы была построена мечеть, являющаяся аналогом Шушинской мечети. В освобожденном от оккупации селе Джоджуг Марджанлы после длительного перерыва раздается азан. В прошлом году была капитально отремонтирована мечеть в селе Демирчи Шамахинского района, построенная одновременно с Шамахинской мечетью и являющаяся одной из наших самых древних мечетей. В этом году было построено новое здание мечети Гаджи Джавада. Как отметил его преосвященство шейх, после президентских выборов я первым делом принял участие в открытии нового здания мечети Гаджи Джавада, и это неслучайно. Я мог бы пойти туда и до выборов, и через месяц после них. Считаю, что первое мероприятие после выборов – открытие заново отстроенной мечети Гаджи Джавада имеет большой смысл. Думаю, что верующие и все граждане Азербайджана прекрасно понимают это.

Готова к открытию и мечеть имама Хусейна, построенная в XIX веке и капитально отремонтированная Фондом Гейдара Алиева. То есть в этом направлении как государство, - конечно, государство взяло на себя основную нагрузку, - так и общественные структуры вносят свой вклад, и это наш долг. Наши исторические памятники, религиозные памятники являются нашим национальным достоянием. Храмы всех религий дороги нам, это – наше достояние. В Азербайджане охраняются, реставрируются, строятся историко-религиозные памятники всех религий. Это еще раз показывает, что религиозная политика в Азербайджане проводится очень продуманно и отвечает интересам азербайджанского народа.

В течение «Года исламской солидарности» были проведены многочисленные мероприятия. Среди них мне особенно хочется отметить, конечно, мероприятия, организованные его преосвященством шейхом. Как я уже отметил, в зарубежных странах проведены многочисленные важные конференции. Заключительным мероприятием стала проведенная в Баку в конце прошлого года – в декабре большая конференция. Считаю, что поздравления, направленные конференции ведущими религиозными лидерами и государственными деятелями мира, указывая на важность данного мероприятия, одновременно стали проявлением уважения к Азербайджану. Мы воспринимаем это именно так. Проводя данную конференцию, мы еще раз убедились в том, какая большая потребность есть в организации подобных мероприятий. Так как сегодня я могу сказать, что, проводя данные мероприятия на мировом уровне, на столь представительном уровне, Азербайджан вносит огромный вклад в общечеловеческие ценности. Считаю, что наша уникальная роль в этой области заслуживает высокой оценки и получает ее. Думаю, что в будущем мы должны продолжать деятельность в этом направлении.

После конференции во время беседы с его преосвященством шейхом мы пришли к решению, что такие мероприятия в Азербайджане должны проводиться традиционно. «Год исламской солидарности» уже завершился. Но мы должны сделать так, чтобы этот вопрос всегда находился в центре внимания. Для этого подготовлен и будет реализован специальный план мероприятий. То есть сегодня в мире продолжает ощущаться большая потребность в работе, проводимой Азербайджаном в этой области.

Неслучайно «Бакинский процесс», начавшийся по нашей инициативе десять лет назад, является единственным в мире широкомасштабным форматом сотрудничества. За эти десять лет еще никто не выдвинул похожей инициативы. «Бакинский процесс» является чисто азербайджанской инициативой. В этом году мы отметим десятилетие «Бакинского процесса». Эта инициатива поддерживается ООН и другими влиятельными международными организациями. «Бакинский процесс» является уже важной частью мировой повестки дня. Посмотрите, сколько крупных мероприятий мы провели в Азербайджане за эти годы - саммит религиозных лидеров мира, Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН, бакинские гуманитарные форумы, форумы по межкультурному диалогу. То есть мы делаем все это потому, что в этом есть большая потребность. Мы хотим, чтобы межрелигиозные отношения не только в Азербайджане, но и во всем мире регулировались на высоком уровне.

Внутри страны мы добились всех этих целей. Сегодня в Азербайджане нет никаких проблем, недоразумений на религиозной, национальной почве. Но мы хотим, чтобы их не было и в мире, и готовы и впредь вносить свой вклад. Сегодня Азербайджан уже утвердил себя в мире как центр мультикультурализма. Это и государственная политика, и заказ общества. Это большое достояние, особенно в нынешнее время. Сегодня мы видим, что в различных местах мира на религиозной почве проливается кровь, полыхают войны, происходят большие трагедии. Конечно, мы должны выше оценивать проводимую в этой области работу и постараться, чтобы ситуация и в Азербайджане, и в нашем регионе развивалась в позитивном направлении. Мы живем не на острове, мы живем и будем жить в этом регионе. Поэтому мы постоянно сохраняем в центре внимания эти вопросы внутри страны, а также, считаю, международными инициативами вносим вклад в регулирование на высоком уровне межрелигиозных отношений в регионе и мире.

Хочу отметить несколько важных событий, произошедших за время, прошедшее после прошлогоднего меджлиса. Эти события действительно носят исторический характер. Одно из них - превращение Азербайджана в транспортный центр Евразии. В прошлом году в Баку торжественно было отмечено открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. А в этом году мы отметили открытие крупнейшего на Каспийском море торгового порта. Таким образом, мы решили большую часть стоявших перед страной вопросов в транспортной сфере. Эти исторические проекты на протяжении многих лет будут обеспечивать успешное развитие Азербайджана.

В прошлом месяце, через день после проведения 100-летнего юбилея Азербайджанской Демократической Республики состоялось официальное открытие Южного газового коридора. Это тоже большое историческое достижение, исторический проект. Этот проект на протяжении многих десятилетий будет служить азербайджанскому народу.

Через несколько дней в турецком городе Эскишехир состоится официальное открытие TANAP. Это тоже большое историческое достижение. То есть, ежегодно добиваясь больших успехов, мы усиливаем и укрепляем нашу страну. Уверен, что Азербайджан и впредь будет уверенно и успешно развиваться.

Пользуясь случаем, поздравляю вас и мусульман всего мира с наступающим благословенным праздником Рамазан. Спасибо.

Х Х Х

Еще раз выражая признательность, шейх уль-ислам Аллахшукюр ПАШАЗАДЕ сказал:

- Господин Президент, благодарю Вас. Я выражаю Вам признательность не только от своего имени, но и от имени присутствующих здесь религиозных деятелей, руководителей религиозных конфессий и наших дорогих гостей. Особо хочу сказать: к тому, чего мы добились в государственно-религиозных отношениях, чего добился в этой области Азербайджан, мы пришли благодаря Вашей заботе, победам, рекомендациям великого лидера. Если сегодня меня знают в мире как шейх уль-ислама, проявляют ко мне уважение, то большие заслуги в этом принадлежат всем присутствующим здесь во главе с Вами. То есть в этом есть большой труд азербайджанского народа. Все – и религиозные деятели, и остальные помогали и сегодня помогают нам в этом деле.

Сегодня на этом меджлисе присутствуют дипломаты, представители иностранных государств. Поверьте, таких встреч, общения, единства между религией и государством, народом и руководителем, таких отношений между верующими и Президентом нет нигде в мире. Это приносит свои плоды, дает результаты. Мы должны ценить это. Поэтому Азербайджан развивается и будет развиваться. Всевышний Аллах преумножит богатства Азербайджана. Аллах всегда будет хранить азербайджанский народ. Иншаллах, Азербайджан, идущий по пути развития, намеченному нашим великим лидером, всегда будет добиваться побед под руководством Президента Азербайджана Его превосходительства Ильхама Алиева.

Господин Президент, хочу еще раз поблагодарить Вас за то, что уделили мне столько внимания, еще раз сказать «Большое спасибо».

Х Х Х

Затем был дан ифтар.