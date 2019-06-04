Премьер-министр Грузии поздравил мусульман страны с праздником Рамазан

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе поздравил мусульман страны с завершением месяца Рамазан.

Как сообщает грузинское бюро Report, глава правительства пожелал проживающим в стране мусульманам мира и счастья.

"Поздравляю вас с большим религиозным праздником - праздником Рамазан. Желаю нашей стране и семьям мира, прогресса и успехов", - подчеркивается в поздравлении М.Бахтадзе.

Помимо премьер-министра, со священным праздником Рамазан мусульман Грузии также поздравили Госагентство по вопросам религии, Аппарат государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия и пр. госструктуры.