​​​​​​​Представители религиозных общин Азербайджана обратились к проживающим в Карабахе армянам

Представители религиозных общин Азербайджана обратились к армянам, проживающим в Карабахском экономическом районе, и призвали их к мирному сосуществованию.

Представители религиозных общин Азербайджана обратились к армянам, проживающим в Карабахском экономическом районе, и призвали их к мирному сосуществованию.

Как сообщает северное бюро Report, обращение было озвучено после посещения 28 марта представителями религиозных общин Губинского мемориального комплекса геноцида.

Заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Сиявуш Гейдаров отметил, что в стране созданы равные условия для всех религиозных и этнических групп: "Мы видим, насколько важны для мира традиции толерантности, мультикультурализма и совместного сосуществования, сформировавшиеся в Азербайджане. Толерантность, мультикультуральные ценности, в частности национальная и религиозная солидарность в нашей стране, сыграли особую роль в достижении Победы в Отечественной войне".

По словам представителя Госкомитета, перед нами сейчас стоит задача защитить, укрепить, усилить и передать новому поколению эти ценности, национальное достояние: "Происходящие в мире процессы и углубление духовно-нравственного кризиса показывают, что Азербайджан создал платформу, стратегию и модель, пропагандирующие мир во всем мире. Все существующие в нашей стране религиозные конфессии и общины проявили особую активность и сыграли особую роль в его создании".

"В нашем призыве в очередной раз декларируется, что пришло время положить конец вражде, жить и работать вместе", - отметил Сиявуш Гейдаров.