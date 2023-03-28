О нас

​​​​​​​Представители религиозных общин Азербайджана обратились к проживающим в Карабахе армянам

​​​​​​​Представители религиозных общин Азербайджана обратились к проживающим в Карабахе армянам Представители религиозных общин Азербайджана обратились к армянам, проживающим в Карабахском экономическом районе, и призвали их к мирному сосуществованию.
Религия
28 марта 2023 г. 15:29
​​​​​​​Представители религиозных общин Азербайджана обратились к проживающим в Карабахе армянам

Представители религиозных общин Азербайджана обратились к армянам, проживающим в Карабахском экономическом районе, и призвали их к мирному сосуществованию.

Как сообщает северное бюро Report, обращение было озвучено после посещения 28 марта представителями религиозных общин Губинского мемориального комплекса геноцида.

Заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Сиявуш Гейдаров отметил, что в стране созданы равные условия для всех религиозных и этнических групп: "Мы видим, насколько важны для мира традиции толерантности, мультикультурализма и совместного сосуществования, сформировавшиеся в Азербайджане. Толерантность, мультикультуральные ценности, в частности национальная и религиозная солидарность в нашей стране, сыграли особую роль в достижении Победы в Отечественной войне".

По словам представителя Госкомитета, перед нами сейчас стоит задача защитить, укрепить, усилить и передать новому поколению эти ценности, национальное достояние: "Происходящие в мире процессы и углубление духовно-нравственного кризиса показывают, что Азербайджан создал платформу, стратегию и модель, пропагандирующие мир во всем мире. Все существующие в нашей стране религиозные конфессии и общины проявили особую активность и сыграли особую роль в его создании".

"В нашем призыве в очередной раз декларируется, что пришло время положить конец вражде, жить и работать вместе", - отметил Сиявуш Гейдаров.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandakı dini icmaların nümayəndələri Qarabağ ermənilərinə çağırış ediblər

Другие новости из категории

Представители неисламских религиозных общин посетили Губинский мемориальный комплекс геноцида
ФотоПредставители неисламских религиозных общин посетили Губинский мемориальный комплекс геноцида
28 марта 2023 г. 14:23
Аллахшукюр Пашазаде встретился с лидером джафаритской общины Турции
Аллахшукюр Пашазаде встретился с лидером джафаритской общины Турции
27 марта 2023 г. 11:03
В Азербайджане начался месяц Рамазан
В Азербайджане начался месяц Рамазан
23 марта 2023 г. 00:00
Аллахшукюр Пашазаде и генсек ОИС обсудили перспективы сотрудничества
ФотоАллахшукюр Пашазаде и генсек ОИС обсудили перспективы сотрудничества
22 марта 2023 г. 16:35
Управление мусульман Кавказа издало фетву в связи с началом месяца Рамазан
Управление мусульман Кавказа издало фетву в связи с началом месяца Рамазан
21 марта 2023 г. 17:57
Председатель Управления мусульман Кавказа посетит Саудовскую Аравию
Председатель Управления мусульман Кавказа посетит Саудовскую Аравию
18 марта 2023 г. 14:25
В Баку обсудили роль международных организаций в борьбе с исламофобией
В Баку обсудили роль международных организаций в борьбе с исламофобией
16 марта 2023 г. 16:48
Аллахшукюр Пашазаде: Исламофобия во Франции принимает все более масштабный характер
Аллахшукюр Пашазаде: Исламофобия во Франции принимает все более масштабный характер
16 марта 2023 г. 15:50
Университет ADA: В секулярном Азербайджане не нарушаются права исповедующих религию
Университет ADA: В секулярном Азербайджане не нарушаются права исповедующих религию
16 марта 2023 г. 13:47
Профессор: Сегодня Ислам демонизируется в средствах массовой информации
Профессор: Сегодня Ислам демонизируется в средствах массовой информации
16 марта 2023 г. 13:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi