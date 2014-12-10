Представители разных религий обсудят угрозу ИГ на мусульманском форуме в Москве

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Ежегодный мусульманский форум "Миссия религии и ответственность ее последователей перед вызовами современности" соберет в Москве 10-12 декабря представителей разных религий. В этот раз форум будет посвящен обсуждению угрозы так называемого Исламского государства на Ближнем Востоке и Южном Кавказе, сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

"В форуме примут участие представители православной церкви, протестантов, католиков, иудеев. Религиозные деятели совместно должны показать, что все люди веры находятся на одной стороне в противостоянии бездуховности", - рассказал один из организаторов конференции, зампредседателя Духовного управления мусульман России Дамир Мухетдинов.

На открытии мусульманского форума выступит глава Духовного управления мусульман России и Совета муфтиев Равиль Гайнутдин. Своим опытом противодействия экстремизму поделятся представители Ирана, Индонезии, Казахстана, Катара, Польши, Турции, Узбекистана, Азербайджана.