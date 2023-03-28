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Представители неисламских религиозных общин посетили Губинский мемориальный комплекс геноцида

Представители неисламских религиозных общин посетили Губинский мемориальный комплекс геноцида 28 марта представители неисламских религиозных общин и прибывшие в нашу страну по их приглашению иностранные гости посетили Губу. Поездка осуществлена при поддержке Государственного комитета по работе с религиозными образованиями.
Религия
28 марта 2023 г. 14:23
Представители неисламских религиозных общин посетили Губинский мемориальный комплекс геноцида

28 марта представители неисламских религиозных общин и прибывшие в нашу страну по их приглашению иностранные гости посетили Губу. Поездка осуществлена при поддержке Государственного комитета по работе с религиозными образованиями.

Как сообщает северное бюро Report, сначала гости встретились с представителями местной общины в поселке Красная Слобода в Губе, где компактно проживают горские евреи, подробно ознакомились с расположенным здесь единственным в мире историко-этнографическим музеем горских евреев.

В рамках поездки гости посетили синагоги "Гиляки" и "Алты Гюнбаз" ("Шестикупольная"), а также Губинский мемориальный комплекс геноцида в связи со 105-летием геноцида, совершенного против азербайджанцев в 1918 году.

В поездке принимают участие горские евреи Азербайджана, представители таких религиозных общин, как "Апостольская префектура Католической церкви в Азербайджанской Республике", "Азербайджанское библейское общество", "Адвентисты седьмого дня", "Новый Апостол города Баку", "Слово жизни", "Агапе", "Животворящая благодать", "Пламя", "Винеярд", община сознания Кришны, а также представители Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви, евангелическо-лютеранской общины Спасителя.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycandakı qeyri-islam dini icmalarının nümayəndələri Quba Soyqırımı Memorial Kompleksini ziyarət ediblər

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