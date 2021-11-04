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Представители албано-удинской христианской общины отправились в Гадрут

Представители албано-удинской христианской общины отправились в Гадрут Началась поездка представителей албано-удинской христианской религиозной общины Азербайджана, являющейся преемницей Албанской (Кавказской) апостольской независимой церкви, в освобожденный от оккупации поселок Гадрут Ходжавендского района.
Религия
4 ноября 2021 г. 10:28
Представители албано-удинской христианской общины отправились в Гадрут
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Началась поездка представителей албано-удинской христианской религиозной общины Азербайджана, являющейся преемницей Албанской (Кавказской) апостольской независимой церкви, в освобожденный от оккупации поселок Гадрут Ходжавендского района.

Как передает командированный в Ходжавенд сотрудник Report, члены религиозной общины посетят древние албанские храмы и церкви в поселке.

Мероприятие проводится при поддержке Фонда пропаганды духовных ценностей при Государственном комитете по работе с религиозными организациями.

Напомним, что представители албано-удинской христианской религиозной общины Азербайджана ранее посетили монастырь Худавенг в Кяльбаджарском районе и храм Агоглан в Лачынском районе.

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Версия на английском языке Albanian-Udi Christian community members begin visit to Hadrut
Версия на азербайджанском языке Alban-Udi xristian dini icması üzvlərinin Hadruta səfəri başlayıb

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