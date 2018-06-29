Представитель УМК заявил о противоречиях в законодательстве, связанных с регистрацией религиозных общин

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ "В законодательстве есть противоречивые моменты, связанные с регистрацией религиозных общин".

Как сообщает Report, об этом на республиканском совещании на тему "Правовая база отношений между государством и религией" заявил руководитель аппарата Управления мусульман Кавказа Симран Гасанов.

По его словам, регистрация религиозных общин представляет собой серьезную проблему:

"В эти вопросы необходимо внести ясность. Необходимо также обновить образцовый устав религиозных общин и в новом документе должны быть четко указаны права и обязанности религиозных деятелей и председателей религиозных общин. Они должны быть конкретизированы. Мы тоже можем оказать необходимую помощь в подготовке данного устава".