Представитель УМК вакцинирован от COVID-19

Полномочный представитель председателя Управления мусульман Кавказа (УМК), религиозный деятель Гаджи Шахин Гасанли вакцинировался от COVID-19.

Полномочный представитель председателя Управления мусульман Кавказа (УМК), религиозный деятель Гаджи Шахин Гасанли вакцинировался от COVID-19.

Как передает Report, в связи с этим религиозный деятель поделился в соцсетях фотографией.

Представитель УМК, который сегодня в Бакинском оздоровительном центре принял первую дозу вакцины, очередную вторую дозу получит через 28 дней, 2 апреля.

Начиная с 18 января в стране применяется вакцина CoronoVAC, производимая китайской компанией SinoVac. Вакцинация проводится добровольно и за государственный счет.