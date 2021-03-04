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Представитель УМК вакцинирован от COVID-19

Представитель УМК вакцинирован от COVID-19 Полномочный представитель председателя Управления мусульман Кавказа (УМК), религиозный деятель Гаджи Шахин Гасанли вакцинировался от COVID-19.
Религия
4 марта 2021 г. 16:10
Представитель УМК вакцинирован от COVID-19
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Полномочный представитель председателя Управления мусульман Кавказа (УМК), религиозный деятель Гаджи Шахин Гасанли вакцинировался от COVID-19.

Как передает Report, в связи с этим религиозный деятель поделился в соцсетях фотографией.

Представитель УМК, который сегодня в Бакинском оздоровительном центре принял первую дозу вакцины, очередную вторую дозу получит через 28 дней, 2 апреля.

Начиная с 18 января в стране применяется вакцина CoronoVAC, производимая китайской компанией SinoVac. Вакцинация проводится добровольно и за государственный счет.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHacı Şahin koronavirus əleyhinə peyvənd vurdurub

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