Представитель УМК: Случаев недомогания из-за жары среди азербайджанских паломников нет

Случаев недомогания из-за жары среди азербайджанских паломников, находящихся на хадже в Саудовской Аравии, не наблюдалось.
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"День Арафат завершился. Все прошло на высоком уровне. Сегодня уже Гурбан байрамы. Ночью мы перевезли паломников из Арафата в Муздалифу. Оттуда мы привезли их в Мину, где они находятся в настоящее время. Позднее они направятся к месту побивания шайтана, затем вернутся и совершат жертвоприношение", – сказал он.
Отметим, что стоимость пакета паломничества для одного человека составляет 5 950 долларов США. Паломникам из Азербайджана в этом году выделена квота на 1 250 человек.
В Азербайджане 6-7 июня отмечается Гурбан байрамы.