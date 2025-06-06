Представитель УМК: Случаев недомогания из-за жары среди азербайджанских паломников нет

Случаев недомогания из-за жары среди азербайджанских паломников, находящихся на хадже в Саудовской Аравии, не наблюдалось.

Случаев недомогания из-за жары среди азербайджанских паломников, находящихся на хадже в Саудовской Аравии, не наблюдалось.

Об этом Report сообщил руководитель отдела внешних связей Управления мусульман Кавказа (УМК), руководитель электронной системы хаджа Вюсал Джахангири.

"День Арафат завершился. Все прошло на высоком уровне. Сегодня уже Гурбан байрамы. Ночью мы перевезли паломников из Арафата в Муздалифу. Оттуда мы привезли их в Мину, где они находятся в настоящее время. Позднее они направятся к месту побивания шайтана, затем вернутся и совершат жертвоприношение", – сказал он.

Отметим, что стоимость пакета паломничества для одного человека составляет 5 950 долларов США. Паломникам из Азербайджана в этом году выделена квота на 1 250 человек.

В Азербайджане 6-7 июня отмечается Гурбан байрамы.