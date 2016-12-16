Представитель УМК: Самочувствие отправившихся из Азербайджана в паломничество Умра верующих нормальное

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ "70 азербайджанских паломников отправились в Саудовскую Аравию для совершения паломничества Умра. Самочувствие находящихся сейчас в Мекке и Медине паломников нормальное".

Об этом Report сообщил ответственный работник Управления мусульман Кавказа, член азербайджанской миссии Хаджи Гамдулла Бабаев.

По его словам, азербайджанские паломники вернутся на родину 22 декабря: "Большинство совершающих из нашей страны паломничество Умра – женщины. Они составляют 60% от общего числа азербайджанских паломников".

Отметим, что в зависимости от уровня услуг, в этом году сумма для совершения паломничества Умра установлена в размере 1 550, 2 250 или же 2 650 долларов.