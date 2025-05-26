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Представитель ОИС: Исламофобия и другие формы дискриминации и насилия неприемлемы

Представитель ОИС: Исламофобия и другие формы дискриминации и насилия неприемлемы Исламофобия, ксенофобия и другие формы дискриминации и насилия неприемлемы.
Религия
26 мая 2025 г. 10:53
Представитель ОИС: Исламофобия и другие формы дискриминации и насилия неприемлемы

Исламофобия, ксенофобия и другие формы дискриминации и насилия неприемлемы.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генерального секретаря Организации исламского сотрудничества (ОИС) по политическим вопросам Юсиф Мухаммед Алдобий на международной научной конференции "Исламофобия: Разоблачение предрассудков, разрушение стигм" в Баку.

Он отметил, что мероприятия против исламофобии очень важны с точки зрения международной осведомленности, и Азербайджан уделяет этому особое внимание.

"От имени ОИС благодарим организаторов. Такие конференции имеют жизненно важное значение. Текущая ситуация делает необходимым расширение нашего сотрудничества", - сказал Алдобий.

По моему мнению, необходимо разработать образовательные программы для повышения осведомленности о случаях дискриминации. ОИС готов работать в этом направлении совместно с международными и с региональными организациями, добавил он.

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Версия на английском языке OIC official: Islamophobia and other forms of discrimination and violence are unacceptable
Версия на азербайджанском языке İƏT rəsmisi: İslamofobiya kimi ayrı-seçkilik və zorakılığa yol açan hallar qəbulolunmazdır

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