Представитель Марокко: Широкое распространение исламофобии на Западе проистекает из невежества

13:52

Широкое распространение исламофобии на Западе проистекает из невежества.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Марокканского института международных отношений Кердуиди Джавад в Баку на панельной дискуссии на международной научной конференции "Исламофобия в центре внимания: Разоблачение предвзятости, разрушение стигм".

Представитель Марокко выдвинул несколько идей для борьбы с исламофобией.

"В мусульманском мире всегда подчеркивается важность религии. В то же время, ислам выступает за толерантность. Но некоторые западные страны не знают об этом. Мы сами должны просвещаться, а затем доносить до них правду об исламе. Я также считаю важным религиозное образование. Необходимо разрабатывать правильные программы об исламе. Также необходимо увеличение роли женщин в религиозных структурах. Лица, занимающие должность имама, также должны находиться в центре внимания", - считает Джавад.