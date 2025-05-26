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Представитель Марокко: Широкое распространение исламофобии на Западе проистекает из невежества

Представитель Марокко: Широкое распространение исламофобии на Западе проистекает из невежества 13:52
Религия
26 мая 2025 г. 14:09
Представитель Марокко: Широкое распространение исламофобии на Западе проистекает из невежества

Широкое распространение исламофобии на Западе проистекает из невежества.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Марокканского института международных отношений Кердуиди Джавад в Баку на панельной дискуссии на международной научной конференции "Исламофобия в центре внимания: Разоблачение предвзятости, разрушение стигм".

Представитель Марокко выдвинул несколько идей для борьбы с исламофобией.

"В мусульманском мире всегда подчеркивается важность религии. В то же время, ислам выступает за толерантность. Но некоторые западные страны не знают об этом. Мы сами должны просвещаться, а затем доносить до них правду об исламе. Я также считаю важным религиозное образование. Необходимо разрабатывать правильные программы об исламе. Также необходимо увеличение роли женщин в религиозных структурах. Лица, занимающие должность имама, также должны находиться в центре внимания", - считает Джавад.

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Версия на английском языке Moroccan rep: Widespread Islamophobia in West stems from ignorance
Версия на азербайджанском языке Mərakeşli nümayəndə: Qərbdə islamofobiyanın geniş yayılması cahillikdən qaynaqlanır

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