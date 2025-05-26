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Представитель Катара: Женщины также страдают от последствий исламофобии

Представитель Катара: Женщины также страдают от последствий исламофобии Женщины также страдают от последствий исламофобии
Религия
26 мая 2025 г. 15:48
Представитель Катара: Женщины также страдают от последствий исламофобии

Женщины также страдают от последствий исламофобии.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель председателя Cовета директоров Дохинского международного центра межрелигиозного диалога (DICID) Айша Юсеф Аль-Маннаи в ходе панельной дискуссии в рамках международной научной конференции "Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм" в Баку.

Она отметила, что исламофобия уничтожает людей не только в религиозном, но и в моральном плане: "Нарушение прав женщин всегда вызывало обеспокоенность в обществе. Взаимосвязь религии и культурных предубеждений всегда была предметом дискуссий".

По словам Аль-Маннаи, больше всего от неверной пропаганды ислама страдают мусульманские женщины.

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Версия на азербайджанском языке Qətər təmsilçisi: İslamofobiyanın təsirlərindən qadınlar da əziyyət çəkir

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