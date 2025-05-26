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Представитель Катара: Мусульманские женщины часто сталкиваются с исламофобией

Представитель Катара: Мусульманские женщины часто сталкиваются с исламофобией Женщины также страдают от последствий исламофобии
Религия
26 мая 2025 г. 15:48
Представитель Катара: Мусульманские женщины часто сталкиваются с исламофобией

Мусульманские женщины часто страдают от последствий исламофобии.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель председателя Cовета директоров Дохинского международного центра межрелигиозного диалога (DICID) Айша Юсеф Аль-Маннаи в ходе панельной дискуссии в рамках международной научной конференции "Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм" в Баку.

Она отметила, что исламофобия уничтожает людей не только в религиозном, но и в моральном плане: "Нарушение прав женщин всегда вызывало обеспокоенность в обществе. Взаимосвязь религии и культурных предубеждений всегда была предметом дискуссий".

По словам Аль-Маннаи, больше всего от неверной пропаганды ислама страдают мусульманские женщины.

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Версия на английском языке Qatari representative: Women also suffer from effects of Islamophobia
Версия на азербайджанском языке Qətər təmsilçisi: İslamofobiyanın təsirlərindən qadınlar da əziyyət çəkir

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