Представитель АП: Принимаются серьезные шаги для пресечения попыток привлечения молодежи к другим религиозным течениям

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ "Последние 15 лет Азербайджан известен как пространство регулирования межрелигиозной гармонии".

Как сообщает Report, об этом на конференции на тему "Религиозное образование: текущая ситуация и цели" заявил главный консультант отдела по межнациональным отношениям, вопросам мультикультурализма и религии Администрации президента Музаффар Талыблы.

По его словам, сегодня из Азербайджана на весь мир доносятся серьезные призывы в области религиозного сотрудничества и это принимается с большим уважением.

М.Талыблы заявил о наличии в Азербайджане обширного опыта в области образования:

"Как всегда, есть силы, пытающиеся подорвать национально-религиозную солидарность и привлечь молодежь к другим религиозным течениям. Поскольку существует угроза, что молодежь может попасть под влияние другой религиозной идеологии, для предотвращения этого принимаются серьезные шаги. Создание Института теологии не напрасно. Надеемся, что он будет учебным заведением нового типа. В нынешнее время невозможно добиться успеха без хорошего образования. Необходимо предпринять шаги для доведения религиозного образования до модернизированного уровня".