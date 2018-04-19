Представитель АП: Определенные силы пытались обострить религиозную ситуацию в Азербайджане

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Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ "На сегодняшний день в корне проблем многих мусульманских стран стоит внешнее влияние".

Как сообщает Report, об этом заявил старший консультант отдела межнациональных отношений, мультикультурализма и религиозных вопросов Администрации президента Азербайджана Джейхун Мамедов.

По его словам, испокон веков для уничтожения какой-либо нации или государства пользовались национальными или же религиозными ценностями и пытались создать в стране проблемы.

Официальный представитель АП отметил, что время от времени и в Азербайджане наблюдалось воздействие определенных сил извне:

"Их деятельность была направлена на эскалацию религиозной ситуации в стране, но благодаря проводимой государством и президентом успешной политике, сегодня мы достигли прогресса в религиозной сфере".