Председатель Управления мусульман Кавказа: В Азербайджане существует суннитско-шиитское единство

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан всегда отмечал день Ашура. В советское время условия для его проведения не создавались, но наш народ различными способами отмечал его.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде. Он отметил, что после приобретения Азербайджаном независимости все эти вопросы нашли свое решение: "В настоящее время в стране существует религиозная толерантность. Отношение религии и государства в норме. Таких отношений, как в Азербайджане, нет ни в одной другой стране мира. В стране существует суннитско-шиитское единство. В этих отношениях никаких проблем нет".

Шейх подчеркнул, что Азербайджан наряду с проведением этого дня также не забывает шехидов, павших за Карабах.