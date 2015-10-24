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    Председатель Управления мусульман Кавказа: В Азербайджане существует суннитско-шиитское единство

    Азербайджан наряду с проведением этого дня также не забывает шехидов, павших за Карабах

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан всегда отмечал день Ашура. В советское время условия для его проведения не создавались, но наш народ различными способами отмечал его. 

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде. Он отметил, что после приобретения Азербайджаном независимости все эти вопросы нашли свое решение: "В настоящее время в стране существует религиозная толерантность. Отношение религии и государства в норме. Таких отношений, как в Азербайджане, нет ни в одной другой стране мира. В стране существует суннитско-шиитское единство. В этих отношениях никаких проблем нет". 

    Шейх подчеркнул, что  Азербайджан наряду с проведением этого дня также не забывает шехидов, павших за Карабах.

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