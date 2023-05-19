Председатель УМК встретился в Казани с Патриархом Кириллом

Председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде встретился в Казани с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Об этом Report сообщили в Управлении мусульман Кавказа (УМК).
Патриарх Кирилл поблагодарил Азербайджанское государство и народ, в том числе шейх уль-ислама, за отличные условия, созданные в Азербайджане для православных.
Председатель УМК, в свою очередь, отметил, что для него большая честь передать Патриарху Кириллу приветствие президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Патриарх Кирилл выразил готовность и впредь играть роль посредника между религиозными лидерами Азербайджана и Армении.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся различных международных организаций религиозного и межрелигиозного диалога, в том числе Всемирного совета церквей, Международного центра межрелигиозного и межкультурного диалога KAICIID, а также других организаций.