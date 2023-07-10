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Председатель УМК встретился с государственным секретарем Святого Престола

Председатель УМК встретился с государственным секретарем Святого Престола 10 июля председатель Управления мусульман Кавказа, шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде встретился с находящимся с визитом в Азербайджане государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином.
Религия
10 июля 2023 г. 20:29
Председатель УМК встретился с государственным секретарем Святого Престола

10 июля председатель Управления мусульман Кавказа, шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде встретился с находящимся с визитом в Азербайджане государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином.

Как сообщает Report, сначала состоялась встреча один на один между председателем Управления мусульман Кавказа и государственным секретарем Святого Престола. Затем встреча продолжилась с участием делегаций.

Гость высоко оценил гостеприимство, толерантность нашего народа и отметил, что восхищается проводимыми в Баку работами по благоустройству города.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке QMİ sədri Müqəddəs Taxt-Tacın dövlət katibi ilə görüşüb

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