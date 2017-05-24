Председатель УМК: Во время месяца Рамазан ни один религиозный деятель не должен ходить на собрания до начала ифтара

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Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ “Во время месяца Рамазан ни один мусульманин и религиозный деятель не должен ходить на собрания до начала ифтара, вообще не должны быть их организаторами, либо участниками".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде на заседании, посвященном месяцу Рамазан.

"Мы должны подавать пример. И вы - мои представители", - сказал председатель УМК и добавил, что в таких вопросах нужно быть внимательными: "Заранее предупреждаю, чтобы впоследствии не удивлялись, когда будет принято решение об отстранении от занимаемой должности. По крайней мере не вынуждайте меня этого делать".