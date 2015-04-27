​Председатель УМК: Визиты в Азербайджан ученых из некоторых государств преследуют политические цели

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ "На сегодняшний день существуют государства, которые даже своих ученых присылают в Азербайджан в политических целях".

Как сообщает Report, об этом на встрече с делегацией, возглавляемой почетным главой Вакфа имени Азиза Махмуда Худайи Османом Нури Топбашем сказал председатель Управления мусульман Кавказа, Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

Глава УМК заявил, что такие силы не смогут добиться задуманной цели: "Я знаю ученых, которые приезжают в Азербайджан и строят здесь мечети и медресе, открывают учебные заведения. Однако под всем этим скрываются политические интересы".

А.Пашазаде также коснулся предстоящих в Азербайджане Европейских игр. По его словам, сегодня Азербайджан находится в центре внимания мира: "Страна развивается ускоренными темпами, и как результат этого, первые Европейские игры проходят именно в нашей стране. Становясь свидетелями развития Азербайджана, многие страны пытаются построить с нами дружественные отношения".