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    Председатель УМК: Мы надеемся на справедливую позицию США в урегулировании нагорно-карабахского конфликта

    Главной проблемой Азербайджана является нагорно-карабахский конфликт

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ "Главной проблемой Азербайджана является нагорно-карабахский конфликт. Мы надеемся на справедливую позицию США в урегулировании нагорно-карабахского конфликта".

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшюкур Пашазаде в ходе встречи с приехавшей в Азербайджан делегацией Синайского храма, расположенного в городе Лос-Анджелес штата Калифорния. 

    А.Пашазаде отметил, что азербайджанский народ в вопросе освобождения земель от оккупации надеется на справедливую позицию США.

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