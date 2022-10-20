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Председатель УМК: Участие Эрдогана в открытии аэропорта Зангилан вызывает у нас гордость

Председатель УМК: Участие Эрдогана в открытии аэропорта Зангилан вызывает у нас гордость “Сегодняшняя встреча в Шуше совпадает со знаменательным событием - открытием аэропорта в освобожденном от оккупации Зангилане. Для нас большая честь, что наряду с президентом Азербайджана, в церемонии открытия еще одного аэропорта Карабаха примет участие
Религия
20 октября 2022 г. 12:37
Председатель УМК: Участие Эрдогана в открытии аэропорта Зангилан вызывает у нас гордость

“Сегодняшняя встреча в Шуше совпадает со знаменательным событием - открытием аэропорта в освобожденном от оккупации Зангилане. Для нас большая честь, что наряду с президентом Азербайджана, в церемонии открытия еще одного аэропорта Карабаха примет участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган”.

Как сообщает командированный в Турцию корреспондент Report, об этом заявил председатель Управления Мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде во время выступления на третьей встрече мусульманских религиозных лидеров стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в Шуше.

По его словам, реконструированные дороги, благоустроенные села и города, аэропорты послужат благополучию и будущему Азербайджана и турецкого сообщества в целом.

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Версия на азербайджанском языке QMİ sədri: "Ərdoğanın Zəngilan aeroportunun açılışında iştirakı bizlərə qürur bəxş edir"

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