Председатель УМК: Участие Эрдогана в открытии аэропорта Зангилан вызывает у нас гордость

“Сегодняшняя встреча в Шуше совпадает со знаменательным событием - открытием аэропорта в освобожденном от оккупации Зангилане. Для нас большая честь, что наряду с президентом Азербайджана, в церемонии открытия еще одного аэропорта Карабаха примет участие

“Сегодняшняя встреча в Шуше совпадает со знаменательным событием - открытием аэропорта в освобожденном от оккупации Зангилане. Для нас большая честь, что наряду с президентом Азербайджана, в церемонии открытия еще одного аэропорта Карабаха примет участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган”.

Как сообщает командированный в Турцию корреспондент Report, об этом заявил председатель Управления Мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде во время выступления на третьей встрече мусульманских религиозных лидеров стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в Шуше.

По его словам, реконструированные дороги, благоустроенные села и города, аэропорты послужат благополучию и будущему Азербайджана и турецкого сообщества в целом.