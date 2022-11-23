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Глава УМК: Содействуя миру в регионе, Азербайджан столкнулся с клеветнической пропагандой некоторых соседей

Глава УМК: Содействуя миру в регионе, Азербайджан столкнулся с клеветнической пропагандой некоторых соседей Содействуя миру в регионе, Азербайджан столкнулся с клеветнической пропагандой со стороны некоторых соседей
Религия
23 ноября 2022 г. 11:23
Глава УМК: Содействуя миру в регионе, Азербайджан столкнулся с клеветнической пропагандой некоторых соседей

Содействуя миру в регионе, Азербайджан столкнулся с клеветнической пропагандой со стороны некоторых соседей.

Как сообщает Report, об этом председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде заявил на IX Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН (UNAOC) в Фесе (Марокко).

Он напомнил участникам форума, что в 2020 году под руководством президента Ильхама Алиева азербайджанский народ в соответствии с нормами международного права, Уставом ООН и общеизвестными 4 резолюциями СБ ООН восстановил признанную мировым сообществом территориальную целостность, положив конец военной агрессии Армении: "За 30 лет оккупации своих территорий Азербайджан столкнулся с разными вызовами и проблемами. Сегодня наше государство восстанавливает национальные памятники, мечети и другие религиозные храмы, которые были разрушены и осквернены в результате актов вандализма, совершенных в период армянской оккупации. Страна возрождает выжженные земли, очищает территории от мин и проводит масштабные восстановительные работы".

"В тот период, когда Азербайджан призывает к миру и экономическому прогрессу в регионе, проявления реваншизма со стороны некоторых наших соседей не ослабевают, в политических и религиозных кругах звучат призывы к ненависти в отношении нашей страны и клеветническая пропаганда" - заявил Пашазаде.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQMİ sədri: "Azərbaycan bölgədə sülhü təşviq etdiyi halda bəzi qonşuların böhtan xarakterli təbliğatı ilə üzləşib"

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