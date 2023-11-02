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Председатель УМК призвал политиков к скорейшему принятию решений для достижения мира в Газе

Председатель УМК призвал политиков к скорейшему принятию решений для достижения мира в Газе Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде призвал политиков к скорейшему принятию решений для достижения мира в Газе.
Религия
2 ноября 2023 г. 17:01
Председатель УМК призвал политиков к скорейшему принятию решений для достижения мира в Газе

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде призвал политиков к скорейшему принятию решений для достижения мира в Газе.

Как сообщает Report, об этом председатель УМК сказал на встрече с послом Иордании в Азербайджане Омаром Баракатом аль-Нахаром.

Коснувшись происходящих на Ближнем Востоке событий, председатель УМК выразил сожаление по поводу гибели мирных жителей, стариков, женщин и детей в Газе, и сказал, что верит в то, что политики вскоре примут мудрые решения для достижения мира.

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Версия на английском языке Caucasus Muslims Office Chairman calls on politicians to make decisions soon to achieve peace in Gaza
Версия на азербайджанском языке QMİ sədri Qəzzada sülhə nail olmaq üçün siyasətçiləri tezliklə qərarlar qəbul etməyə çağırıb

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