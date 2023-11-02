Председатель УМК призвал политиков к скорейшему принятию решений для достижения мира в Газе

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде призвал политиков к скорейшему принятию решений для достижения мира в Газе.

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде призвал политиков к скорейшему принятию решений для достижения мира в Газе.

Как сообщает Report, об этом председатель УМК сказал на встрече с послом Иордании в Азербайджане Омаром Баракатом аль-Нахаром.

Коснувшись происходящих на Ближнем Востоке событий, председатель УМК выразил сожаление по поводу гибели мирных жителей, стариков, женщин и детей в Газе, и сказал, что верит в то, что политики вскоре примут мудрые решения для достижения мира.