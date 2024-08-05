Председатель УМК пригласил саудовского министра на Саммит религиозных лидеров в Баку

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде находится с визитом в Саудовской Аравии.

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде находится с визитом в Саудовской Аравии.

Как сообщили Report в УМК, в рамках визита, который осуществляется по приглашению министра по делам ислама, призыва и руководства Саудовской Аравии Абдуллатифа бин Абдулазиза аль-Шейха, Пашазаде принял участие в международной конференции на тему "Роль вакфов и исламских институтов в укреплении принципов умеренности" в Мекке.

Пашазаде в рамках конференции провел ряд встреч в Мекке. На встрече с Абдуллатифом бин Абдулазизом аль-Шейхом А.Пашазаде проинформировал министра о COP-29, который состоится в Баку в ноябре этого года, и пригласил его на Саммит религиозных лидеров, который планируется провести в рамках этого мероприятия.

В рамках конференции Пашазаде также провел встречи и обмен мнениями с председателем Управления по делам религии Турции Али Эрбашем, министром вакфов Египта Усамой Аль-Азхари, а также с министрами по делам религий, муфтиями и религиозными деятелями Марокко, Египта, Гамбии, Омана, Сомали, Мали и др. стран.