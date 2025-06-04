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Председатель УМК поздравил азербайджанский народ с праздником Гурбан

Председатель УМК поздравил азербайджанский народ с праздником Гурбан Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде поздравил азербайджанский народ с праздником Гурбан.
Религия
4 июня 2025 г. 14:39
Председатель УМК поздравил азербайджанский народ с праздником Гурбан

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде поздравил азербайджанский народ с праздником Гурбан.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится, что встречать этот значимый праздник с чувством гордости за восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, за возвращение флага нашей страны в Ханкенди, Аскеран, Ходжалы благодаря отважным воинам, за звучание азана с минаретов мечетей в Шуше, Агдаме и Зангилане - это повод для гордости.

Согласно расчетам Шамахинской астрофизической обсерватории НАНА, нынешний праздник, как отмечается в фетве Совета старейшин, приходится на 10-й день месяца зульхиджа по лунному календарю хиджры, что соответствует 6 июня по григорианскому календарю.

В Азербайджане в связи с праздником Гурбан 6 и 7 июня объявлены нерабочими днями.

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Версия на азербайджанском языке QMİ sədri Qurban bayramı münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

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